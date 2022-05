Σμυρλής: Σημαντική η τελωνειακή συνεργασία Ελλάδας - Β. Μακεδονίας

Τον σημαντικό ρόλο της τελωνειακής συνεργασίας Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας στη διευκόλυνση του εμπορίου και τη λεγόμενη ήπια συνδεσιμότητα (soft connectivity) τόνισε ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας (ΔΟΣΕ) και πρόεδρος της Enterprise Greece, Ιωάννης Σμυρλής, στον χαιρετισμό που απηύθυνε σε διαδικτυακή συνάντηση (webinar) με θέμα: «Enhancing the economic and customs cooperation in times of crisis», που συνδιοργάνωσαν το γραφείο ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας στα Σκόπια και η τελωνειακή διοίκηση της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο κ. Σμυρλής τόνισε την ανάγκη για συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου και των μεταφορών.



Το webinar χαιρέτισε επίσης ο αρμόδιος για θέματα οικονομίας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, Fatmir Bytyqi, ενώ είχαν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στις δύο χώρες.