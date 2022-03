Δωδέκατη ημέρα πολέμου: Σκοτώθηκε ο δήμαρχος στο Χοστόμελ - Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο 3ος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ της ουκρανικής και της ρωσικής αντιπροσωπείας, και ενώ συνεχίζεται το σφυροκόπημα ουκρανικών πόλεων και το Κίεβο απαιτεί τον τερματισμό των ρωσικών βομβαρδισμών εναντίον των αμάχων.

Ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δήμαρχο του Χοστόμελ, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η πόλη βρίσκεται κοντά στο Κίεβο και διαθέτει αεροδρόμιο. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά το δημοτικό συμβούλιο ο Γιούρι Πρύλυπκο σκοτώθηκε ενώ μοίραζε ψωμί και φάρμακα σε όσους χρειάζονται βοήθεια στην πολιορκημένη περιοχή. Σε ανακοίνωση του συμβουλίου αναφέρεται ότι «πέθανε ως ήρωας», προσθέτοντας ότι είναι αδύνατο να γίνει άμεσα η κηδεία του λόγω του πολέμου.

Νεκροί έπεσαν ακόμα δύο άνδρες, ο Ρουσλάν Κάρπενκομ και ο Ιβάν Ζορ.

The occupiers killed Yuri Prilipko, the head of the #Hostomel community. He was distributing bread and medicine to the needy. pic.twitter.com/dgS9n8c9HV