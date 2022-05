Σκληρές μάχες στο Λουγκάνσκ, δημοσιογράφος νεκρός - Αμείλικτη η Μόσχα απέναντι στους μαχητές του Αζοφστάλ

Σκληρές μάχες δίνονται στην πόλη Σεβεροντονέτσκ του Λουγκάνσκ, όπου Γάλλος δημοσιογράφος έχασε σήμερα Δευτέρα τη ζωή του. Η Μόσχα επιδιώκει να περικυκλώσει την πόλη, ενώ ως προς το μέλλον των μαχητών του Αζοφστάλ, οι οποίοι παραμένουν υπό καθεστώς αιχμαλωσίας, τηρεί αμείλικτη στάση, απειλώντας να τους δικάσει ως «εγκληματίες πολέμου».

Εντωμεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στο Κίεβο πυραυλικά συστήματα που φτάνουν στη Ρωσία. Την απόφαση χαρακτήρισε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ «λογική».

Οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στην Ουκρανία πυραυλικά συστήματα που μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Ρωσία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Οι δηλώσεις του ακολούθησαν αναφορές ότι η κυβέρνησή του ετοιμαζόταν να στείλει προηγμένα πυραυλικά συστήματα μεγάλης εμβέλειας στο Κίεβο.

Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολίασε την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για «λογική»απόφαση της Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ έχουν παράσχει στην Ουκρανία σημαντικό ποσό στρατιωτικής βοήθειας από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε εισβολή στη χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου.

Δημοσιογράφος μεταξύ των θυμάτων στο Σεβεροντονέτσκ

Στο στρατιωτικό πεδίο, ο Φρεντερίκ Λεκλέρκ-Ιμόφ είναι ο δημοσιογράφος που σκοτώθηκε σήμερα στην ανατολική Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι ο άνδρας «πυροβολήθηκε θανάσιμα», ενώ επέβαινε σε λεωφορείο ανθρωπιστικής βοήθειας, «μαζί με πολίτες που αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή για να γλιτώσουν από τις ρωσικές βόμβες».

Η Γαλλία ζήτησε τη διενέργεια έρευνας για τον θάνατο του δημοσιογράφου.

❗️In the #Lugansk region, #Russian troops fired on an evacuation transport - a #French journalist was killed



The fragments of the shell pierced the armor of the car, the journalist who was preparing the material about the evacuation was mortally wounded in the neck. pic.twitter.com/fhg2EOFusI