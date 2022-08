Βρετανία: Σημαντικό πλήγμα για τη Μόσχα το χτύπημα του ρωσικού αρχηγείου στη Σεβαστούπολη

Οι αναφορές για χτύπημα στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη την Ημέρα του Ναυτικού αποτελεί σημαντική απώλεια για τη Μόσχα στη Μαύρη Θάλασσα, πέντε μήνες μετά την έναρξη του πολέμου κατά της Ουκρανίας και μετά την απώλεια της ναυαρχίδας της, του καταδρομικού Moskva, τον Απρίλιο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 August 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/FSyH6saD22 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QSxe5tZyn6

Εντωμεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στέλνουν όπλα 550 εκατ. δολ. για να ενισχύσουν τις δυνάμεις που μάχονται κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία με σκοπό να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, όπως ανακοίνωση ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν.

The security assistance to Ukraine 🇺🇦 continues, this time in the form of a $550m package including tens of thousands of rounds of artillery ammunition. We remain committed to providing Ukraine with the capabilities they need to defend their homeland. pic.twitter.com/NmKMAi5zTo