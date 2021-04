Σημαντικές διακρίσεις για την Coca-Cola Τρία Έψιλον στις τρεις κατηγορίες των People Excellence Awards 2020

Με τον άνθρωπο στο επίκεντρο της ανάπτυξής της, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, βραβεύτηκε για τις πολιτικές του τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, στις κατηγορίες:

Διαμόρφωση Ψηφιακής Κουλτούρας

Αναβάθμιση της εμπειρίας του εργαζόμενου και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Ευθυγράμμιση της απόδοσης του εργαζόμενου με τις προτεραιότητες της εταιρείας

Η Coca-ColaΤρία Έψιλον, Κορυφαίος Εργοδότης για δύο συνεχόμενα έτη (2020 και 2021), ξεχώρισε στα People Excellence Awards 2020 στον κλάδο τροφίμων και ποτών, αποσπώντας τρεις σημαντικές διακρίσεις στις αντίστοιχες κατηγορίες βράβευσης. Η Coca Cola Τρία Έψιλον είναι ένας από τους σημαντικότερους εργοδότες της χώρας και οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της σημασίας που δίνει η εταιρεία στη φροντίδα και στην ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Πιο συγκεκριμένα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον βραβεύτηκε για τις πρακτικές της στις ακόλουθες κατηγορίες διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: Ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας και ανάληψη πρωτοβουλιών για αλλαγές στο εταιρικό περιβάλλον που ενθαρρύνουν και ενισχύουν τη χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινή εργασία.

Σ’ αυτήν την κατηγορία αναδείχθηκαν, μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες όπως το καινοτόμο σύστημα χρήσης Augmented Reality στη διαχείριση αποθήκης με τη λειτουργία Vision Picking. Μία πρωτοπορία που ενισχύει την τεχνογνωσία των ανθρώπων της εταιρείας δίνοντάς τους νέες δεξιότητες (reskilling) και ευκαιρίες ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας παράλληλα πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση για τους πελάτες. Επιπλέον, αναδείχθηκαν σύγχρονα εργαλεία για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των ανθρώπων της όπως το διαδραστικό digital portal Helo (Hiring.Empowering.Learning.Online) που υποστηρίζει την ανάπτυξη, τη μάθηση των ομάδων και τη συνεχή εξέλιξη των ηγετών-στελεχών με μια σειρά από εργαλεία και trainings καθώς και το σύστημα αξιολόγησης και ανατροφοδότησης Performance for Growth (P4G).

Αναβάθμιση της εμπειρίας του εργαζόμενου παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες ανταποκρίνονται στις διαφορετικές τους ανάγκες.

Με επίκεντρο πάντα την ευημερία των ανθρώπων της, η Coca-Cola Τρία Έψιλον δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση προγραμμάτων και ενεργειών που κάνουν τους ανθρώπους της να αισθάνονται ότι εργάζονται σε ένα φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον που τους εμπνέει και τους εξελίσσει. Η εταιρεία υλοποίει ενέργειες όπως το Flexy Life, που προσφέρει ευελιξία στην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, για εργαζομένους σε θέσεις γραφείου, το Family Extra Time off για επιπρόσθετες ημέρες προαιρετικής γονικής άδειας και διαθέτει την πλατφόρμα ευεξίας Be Well με επίκεντρο την ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στην προσωπική ζωή και σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον γεμάτο δυνατότητες εξέλιξης.

Εφαρμογή μηχανισμών/διαδικασιών, συστημάτων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευθυγράμμιση των προσπαθειών του εργαζομένου με τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας.

Μέσα από ένα συνολικό και στοχευμένο πλάνο πρωτοβουλιών επιδιώκεται η διασφάλιση της συνεχούς σύνδεσης των ανθρώπων με τη στρατηγική της εταιρείας, τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και σε επίπεδο εργαζομένων. Σε επίπεδο ηγεσίας, αυτό επιτυγχάνεται με θεσμούς όπως τα διατμηματικά συνέδρια Guiding Coalition και Leader’s Day. Παράλληλα, ενισχύεται η συμμετοχή και ενημέρωση των ανθρώπων της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι τα Senior Leadership Team (SLT) Roadshows, το ετήσιο συνέδριο Πωλήσεων και Marketing, οι τριμηνιαίες συναντήσεις ανασκόπησης αποτελεσμάτων BU Connection Hours, αλλά και δράσεις άμεσης εμπλοκής της Γενικής Διεύθυνσης, όπως τα GM Talks και GM Quarter Updates.

Η Κωνσταντίνα Μπάρκα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Coca-Cola Τρία Έψιλον, Ελλάδας και Κύπρου σημείωσε: «Οι διακρίσεις αυτές έρχονται ως αναγνώριση συνεχόμενης δημιουργικής δουλειάς που γίνεται εδώ και χρόνια στην Coca-Cola Τρία Έψιλον με επίκεντρο τους ανθρώπους μας, την ευεξία και την εξέλιξή τους. Μέσα σε έναν τόσο δυναμικό οργανισμό, έχει ζωτική σημασία να υπάρχουν προγράμματα και μηχανισμοί που να ενδυναμώνουν και να προσαρμόζονται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε και να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις για να παρέχουμε σήμερα, το εργασιακό περιβάλλον του αύριο».