Σικάγο: Πυροβολισμοί στην παρέλαση για την 4η Ιουλίου – Φόβοι για νεκρούς

Πυροβολισμοί ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την 4η Ιουλίου στο Χάιλαντ Παρκ, ένα προάστιο του Σικάγο, ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Λέικ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, Πολλοί άνθρωποι δέχτηκαν πυρά. Το κανάλι fox32chicago στον ιστότοπό του ανέφερε ότι ένας δημοσιογράφος είδε πέντε αιμόφυρτους ανθρώπους. Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ζήτησε από μονάδα σκύλων για να βοηθήσει στον εντοπισμό του υπόπτου.

Ένας ρεπόρτερ της εφημερίδας είπε ότι είδε τρεις αιμόφυρτους ανθρώπους καλυμμένους με κουβέρτες και ότι οι τραυματίες είναι τουλάχιστον πέντε. Πολλοί αυτήκοοι μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς, με έναν από αυτούς να κάνει λόγο για περισσότερους από 20.

Άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο δράστης πυροβολούσε από την ταράτσα ενός κτιρίου. Η παρέλαση περνούσε κοντά στην Κεντρική Λεωφόρο και τη Δεύτερη Οδό.

Αξιωματούχοι ζήτησαν από τους κατοίκους να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης καθώς η αστυνομία «ανταποκρίνεται σε ένα συμβάν».

My video.. I was at #Highland Park parade.. Terrified people fleeing July 4th parade when shooting started. pic.twitter.com/DSe0NJOuem

Ο δήμος δεν έδωσε παρά ελάχιστες πληροφορίες για το επεισόδιο, αναφέροντας μόνο ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις ματαιώθηκαν.

«Οι άνθρωποι φώναζαν ότι υπάρχει ένας σκοπευτής», είπε μια κάτοικος του Χάιλαντ Παρκ, η Ντέμπι Γκλίκμαν, στο πρακτορείο Associated Press. «Έτσι αρχίσαμε να τρέχουμε. Απλώς τρέξαμε. Έγινε χάος εκεί πέρα». Η Γκλίκμαν είπε πάντως ότι δεν άκουσε κανέναν θόρυβο, ούτε είδε κάποιον τραυματισμένο.

Ο Μπραντ Σνάιντερ, ο οποίος εκπροσωπεί την Πολιτεία του Ιλινόι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, βρισκόταν στην πόλη αυτή, στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, όταν ακούστηκαν τα πυρά. «Τα μέλη της προεκλογικής ομάδας μου και εγώ μόλις είχαμε συναντηθεί, για την αρχή της παρέλασης, όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί», έγραψε στο Twitter.

Όπως αναφέρει το Reuters, η παρέλαση σταμάτησε ξαφνικά όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί περίπου 10 λεπτά μετά την έναρξή της, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να τρέξουν για ασφάλεια, ανέφεραν οι Chicago Sun-Times.



Οι άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή από τη σκηνή όταν άκουσαν πολλούς δυνατές εκρήξεις, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS 2 του Σικάγο, επικαλούμενο έναν παραγωγό που ήταν στην παρέλαση.



«Όλοι έτρεχαν, κρύβονταν και ούρλιαζαν», είπε η Ελίσα Κάουφμαν, η παραγωγός του CBS 2 Digital, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του καναλιού.

#BREAKING: Active shooter with at least 10 victims at Highland Park #July4th parade. SWAT teams on scene. Shooter may not be in custody. Shelter in place if in the area. #ChicagoScanner @ericsiegel7 @SPOTNEWSonIG @Chicago_Scanner pic.twitter.com/xociTX52Zu