Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό προκλήθηκε τσουνάμι

Ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών που σημειώθηκε στον νότιο Ειρηνικό προκάλεσε ένα τσουνάμι, επιβεβαίωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας.

«Το τσουνάμι επιβεβαιώθηκε» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι απειλείται κυρίως το νησί Λορντ Χάου, που απέχει 550 χιλιόμετρα ανατολικά της Αυστραλίας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 400 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του αρχιπελάγους των νησιών της Πίστης και 430 χλμ. από τα Βανουάτου, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής των ΗΠΑ.

Η Νέα Καληδονία βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού και απέχει 1.500 χιλιόμετρα από τα ανατολικά παράλια της Αυστραλίας.

Η περιοχή που περιλαμβάνει τη Νέα Καληδονία και το γειτονικό Βανουάτου ανήκουν στη Ζώνη της Φωτιάς του Ειρηνικού, μια από τις πιο σεισμογενείς του πλανήτη.

There has just been a magnitude 7-8 earthquake near New Caledonia in the western Pacific where the Australian Plate is colliding with and subducting beneath the Pacific Plate. It was preceded by a couple of M6 foreshocks <30 mins before. A tsunami warning is currently active. pic.twitter.com/vQDU7UTD6P