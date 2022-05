Σε λιμάνι του Ιράν το ένα από τα δύο ελληνόκτητα πετρελαιοφόρα που κατασχέθηκαν

Ένα από τα δύο πετρελαιοφόρα υπό ελληνική σημαία που κατασχέθηκαν στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής την Παρασκευή μεταφέρθηκε σε αγκυροβόλιο ανοιχτά του Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν.

Σύμφωνα με το Lloyd's list, η Polembros Shipping επιβεβαίωσε ότι το Prudent Warrior περίμενε στο αγκυροβόλιο. Η νέα θέση του δεξαμενόπλοιου εμφανίστηκε επίσης το πρωί της Δευτέρας, όταν ο αναμεταδότης του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) ενεργοποιήθηκε ξανά αφού χάθηκε η επαφή γύρω στο μεσημέρι στις 27 Μαΐου.

Σε αντίθεση με τις ευρέως διαδεδομένες αναφορές, το άλλο σκάφος, το Delta Poseidon της Delta Tankers, πιστεύεται ότι παραμένει πολύ βόρεια του Μπαντάρ Αμπάς, αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Ασαλουγιέ, όπου εκτράπηκε την Παρασκευή. Αλλά ο αναμεταδότης AIS του παρέμεινε απενεργοποιημένος από τότε που αναχαιτίστηκε, καθιστώντας πιο δύσκολη την παρακολούθηση της τελευταίας του θέσης.

One of the two Greek-flagged oil tankers seized on Friday has been moved to an anchorage off Bandar Abbas, Iran’s largest port. Manager Polembros Shipping confirmed that its suezmax Prudent Warrior is waiting at the anchoragehttps://t.co/vNATq6y8f5