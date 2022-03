Κλιμακώνονται οι μάχες στην Ουκρανία: Σε κλοιό η Χερσώνα, βομβαρδισμοί σε Χάρκοβο, Μαριούπολη

Μαίνονται για έκτη μέρα οι μάχες ανάμεσα στον ουκρανικό και ρωσικό στρατό, με τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας και του Χαρκόβου να συνεχίζονται και σήμερα, ενώ νέες δορυφορικές εικόνες εντόπισαν γιγαντιαίο κομβόι ρωσικής στρατιωτικής οχηματοπομπής, μήκους 64 χλμ, να κατευθύνεται βόρεια του Κιέβου. Έκκληση Ζελένσκι να απαγορευθεί στη Ρωσία η πρόσβαση σε «όλα τα λιμάνια» και σε όλα «τα αεροδρόμια του κόσμου», κάνοντας λόγο για εγκλήματα πολέμου.

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αυξάνουν την πίεση του στο Κίεβο, ενώ η τεράστια στρατιωτική φάλαγγα που κατευθύνεται προς Κίεβο φαίνεται να περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης.

Σημερινό βίντεο καταγράφει την είσοδο ρωσικών στρατευμάτων στην Χερσώνα και τους βομβαρδισμούς

Η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies που παραχώρησε τις δορυφορικές εικόνες μετακίνησης των ρωσικών στρατευμάτων ανέφερε συγκέντρωση ρωσικών χερσαίων δυνάμεων και πτερύγων επιθετικών ελικοπτέρων στη νότια Λευκορωσία, κάπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Ακόμα, ρωσικά στρατεύματα οι βάσεις των οποίων βρίσκονται στη ρωσική Άπω Ανατολή θα διεξαγάγουν γυμνάσια στην επαρχία Αστραχάν, η οποία βρίσκεται στα όρια μεταξύ του ευρωπαϊκού και του ασιατικού τμήματος της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τη διοίκηση των δυνάμεων του ανατολικού τομέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης, οι μονάδες που μετακινούνται θα εκτελέσουν ασκήσεις ιδίως για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων.

Η ουκρανή πρέσβειρα στις ΗΠΑ Οξάνα Μαρκάροβα η Ρωσία χρησιμοποίησε θερμοβαρική βόμβα τη Δευτέρα στην επίθεσή της κατά της Ουκρανίας. «Χρησιμοποίησαν τη θερμοβαρική βόμβα σήμερα (σ.σ. χθες Δευτέρα), η οποία απαγορεύεται βάσει της Συνθήκης της Γενεύης», δήλωσε η Μαρκάροβα, η οποία ενημέρωσε τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου. «Η καταστροφή που επιχειρεί η Ρωσία να προκαλέσει στην Ουκρανία είναι μεγάλη», συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ υπόσχονται περισσότερη βοήθεια ώστε η χώρα να αντισταθεί στη Ρωσία με τον Ουκρανό πρόεδρο να ζητάει από τις ΗΠΑ - πέραν των νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας- και επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι «γεωπολιτική τρομοκρατία», δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για μια σύγκρουση «μεταξύ δημοκρατιών και απολυταρχιών» και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ τόνισε πως η ΕΕ δεν θα θυσιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα για το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας είπε ότι η Ρωσία γίνεται «παγκόσμια παρία» στον απόηχο της εισβολής της στην Ουκρανία και κάλεσε τις χώρες να την απομονώσουν ακόμη περισσότερο.

«Εργαζόμαστε για να πιέσουμε το καθεστώς Πούτιν όλο και πιο σκληρά», είπε ο Τρας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που εδρεύει στη Γενεύη, κατηγορώντας τον Ρώσο πρόεδρο για «παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμια κλίμακα». «Προτρέπω τα έθνη να καταδικάσουν τις φρικτές ενέργειες της Ρωσίας και να την απομονώσουν στη διεθνή σκηνή», είπε.

