Σασόλι: Ο Μίκης Θεοδωράκης θα λείψει πολύ, πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας

Μήνυμα για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη, έστειλε με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι. «Θα λείψει πολύ, πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας», τονίζει στο μήνυμά του για τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Αυτή την εβδομάδα, θρηνούμε για την απώλεια του θρυλικού Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Ενός από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας, ο Θεοδωράκης ήταν επίσης ένας φλογερός αγωνιστής για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Θα λείψει πολύ, πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας», σημειώνει ο Σασόλι στην ανάρτησή του.

This week, we mourn the loss of the legendary Greek composer Mikis Theodorakis. One of the greatest artists of our times, Theodorakis was also a fierce fighter for freedom, democracy and social justice.



He will be greatly missed, well beyond the borders of Greece.