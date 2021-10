Σασόλι: Η απέλαση δέκα πρέσβεων είναι ένδειξη της απολυταρχικής διολίσθησης της τουρκικής κυβέρνησης

Για «απολυταρχική διολίσθηση της τουρκικής κυβέρνησης» κάνει λόγο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Νταβίντ Σασόλι σε σχέση με τις αποφάσεις της Άγκυρας για τους δέκα πρέσβεις που ζήτησαν την αποφυλάκιση του Οσμάν Καβάλα.

Ειδικότερα, ο κ. Σασόλι με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι «η απέλαση δέκα πρέσβεων είναι ένδειξη της απολυταρχικής διολίσθησης της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν θα τρομάξουμε. Ελευθερία για τον Οσμάν Καβάλα».

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.



Freedom for Osman Kavala.