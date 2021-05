Σ.Κυριακίδου για εμβόλιο σε παιδιά: Κάθε βήμα μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος της πανδημίας

Τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων σχετικά με την έγκριση του εμβολίου της Pfizer/BioNtech για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών καλωσόρισε η επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου, σημειώνοντας «ότι πέρα από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων, αυτή είναι τελικά μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί από τους γονείς για τα παιδιά τους».

Ειδικότερα, η κ. Κυριακίδου αναφέρει στην ανάρτησή της:

«Καλωσορίζω τη γνωμοδότηση του ΕΜΑ σχετικά με την έγκριση του εμβολίου BioNTech/Pfizer για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών.

Πέρα από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων, αυτή είναι τελικά μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί από τους γονείς για τα παιδιά τους. Κάθε βήμα που κάνουμε μαζί μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο τέλος της πανδημίας».

