Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής: Θα επιδεινωθεί η κατάσταση, είμαστε σε απομόνωση

Αίσθηση προκάλεσαν τα λεγόμενα του απόστρατου συνταγματάρχη του ρωσικού στρατού και νυν στρατιωτικού αναλυτή, Μιχάιλ Χονταρένοκ, σε εκπομπή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης ότι η κατάσταση για τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία «δεν είναι νορμάλ, θα επιδεινωθεί και πως είμαστε σε πλήρη γεωπολιτική απομόνωση».

Ο Χονταρένοκ τόνισε αρχικά πως δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι πληροφορίες περί «ψυχολογικής κατάρρευσης» του αντιπάλου, ενώ είπε πως από στρατιωτικής άποψης οι Ουκρανοί μπορούν να εξοπλίσουν ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

«Πρέπει να λάβουμε υπόψη στους στρατιωτικούς μας υπολογισμούς πως είναι ξεκάθαρο πως η κατάσταση για μας θα επιδεινωθεί» είπε χαρακτηριστικά.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη στρατιωτική και πολιτική μας κατάσταση είναι πως είμαστε σε γεωπολιτική απομόνωση» πρόσθεσε.

Όπως τόνισε, δεν μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική η κατάσταση όταν εναντίον της χώρας βρίσκεται μία συμμαχία 42 χωρών, με την παρουσιάστρια να απαντά ότι η Μόσχα αναγκάστηκε να αντιδράσει, σημειώνοντας ότι δεν είναι δυνατόν να βρεθεί κοινός τόπος με εκείνους που «θέλουν να μας εξαφανίσουν».

