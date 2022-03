Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο της Σουηδίας

Τέσσερα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν για λίγο τον σουηδικό εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα την Τετάρτη, ανέφεραν οι σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

«Υπό το πρίσμα της τρέχουσας κατάστασης, βλέπουμε αυτό το γεγονός πολύ σοβαρά», ανέφερε στον ιστότοπό της, προσθέτοντας ότι η παραβίαση ήταν σύντομη και έλαβε χώρα ανατολικά του σουηδικού νησιού Γκότλαντ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τα ρωσικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον σουηδικό εναέριο χώρο ήταν δύο SU 27 και δύο SU 24 παραβίασαν τον σουηδικό εναέριο χώρο.

Να σημειωθεί ότι στις 24 Φεβρουαρίου οι σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν ανακοινώσει τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων με την Φιλανδία στις 2 Μαρτίου με σενάριο την καταστολή στόχων από τη θάλασσα και τον αέρα στην περιοχή μεταξύ Nyköping, Visby και Karlskrona. Στόχος της άσκησης είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των δύο χωρών να διεξάγουν κοινές ασκήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Σουηδία συμμετείχε με μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία επιφανείας καθώς και τμήματα του τάγματος ηλεκτρονικού πολέμου. Η Φινλανδία συνεισέφερε δύο μαχητικά αεροσκάφη F 18 Hornet καθώς και ένα πολεμικό πλοίο επιφανείας.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα απειλές προς την Φινλανδία και τη Σουηδία με «πολιτικές και στρατιωτικές συνέπειες» εάν κινηθούν προς ένταξη στις δομές του ΝΑΤΟ, εξαπέλυσε η Ρωσία, εν μέσω βομβαρδισμών στο ουκρανικό έδαφος.

«Εκλαμβάνουμε τη δέσμευση της φινλανδικής κυβέρνησης σε πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας ως σημαντικό παράγοντα στη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη βόρεια Ευρώπη. Η εισδοχή της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ θα έχει σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές προεκτάσεις» αναφέρεται σε ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

