Ρωσικά χτυπήματα σε υποδομές - Επτά νεκροί από πυραυλικές επιθέσεις στο Λβιβ

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έπληξε εκατοντάδες στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταστρέφοντας θέσεις διοίκησης με πυραύλους εκτόξευσης αέρος, ενώ οι αρχές στη δυτική πόλη Λβιβ, που είχε γλιτώσει από σφοδρό βομβαρδισμό, ανέφεραν ότι μια επίθεση με πυραύλους σκότωσε επτά.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι κατέστρεψε 16 ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις περιοχές Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόβσκ και στο λιμάνι του Μικολάιβ, νότια και ανατολικά της χώρας.



Πρόσθεσε ότι η ρωσική αεροπορία είχε εξαπολύσει πλήγματα εναντίον 108 περιοχών όπου ήταν συγκεντρωμένες οι ουκρανικές δυνάμεις και το ρωσικό πυροβολικό έπληξε 315 ουκρανικούς στρατιωτικούς στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Έχοντας υποχωρήσει στο βορρά, ο ρωσικός στρατός έχει επικεντρώσει εκ νέου την επίθεσή του στις δύο ανατολικές επαρχίες, γνωστές ως Ντονμπάς, ενώ εξαπέλυσε πλήγματα μεγάλων αποστάσεων σε άλλους στόχους, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, Κίεβου.

Επτά νεκροί στο Λβιβ

Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν ότι πύραυλοι έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ένα σημείο εξυπηρέτησης ελαστικών αυτοκινήτων στο Λβιβ, το οποίο απέχει μόλις 60 χιλιόμετρα (40 μίλια) από τα πολωνικά σύνορα.

Ο δήμαρχος της πόλης, Άντριι Σάντοβι, είπε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν.

Η έκρηξη έσπασε τα τζάμια ενός ξενοδοχείου που φιλοξενούσε Ουκρανούς που απομακρύνθηκαν από άλλα μέρη της χώρας, πρόσθεσε.

