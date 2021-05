Ρωσία: Μακελειό σε σχολείο στο Καζάν - 11 νεκροί από επίθεση ενόπλων

Έντεκα νεκροί και τέσσερις τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσαν άγνωστοι σε σχολείο της πόλης Καζάν της κεντρικής Ρωσίας, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με το Sputnik, το σχολείο εκκενώθηκε, ενώ νωρίτερα είχε σημειωθεί και έκρηξη στο σχολικό κτίριο. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις των αρχών ασφαλείας και αρκετά ασθενοφόρα.

🇷🇺Children jumped right out of the windows of a school in Kazan, where a teenager opened fire.#Russia pic.twitter.com/pHTwdD8eGv