Ρωσία και G7 χαιρετίζουν την αποστολή της ΙΑΕΑ στη Ζαπορίζια

Η Ρωσία χαιρετίζει την αποστολή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) του ΟΗΕ στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS. Ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΔΟΑΕ, επεσήμανε ότι η Μόσχα συνέβαλε σημαντικά στην πραγματοποίηση της επίσκεψης αυτής.

Από την πλευρά του ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της ουκρανικής επαρχίας όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός δήλωσε ότι οι αρχές θα εγγυηθούν την ασφάλεια της αποστολής αυτής. Ο Γεβγένι Μπαλίτσκι σχολίασε ότι δεν έχει ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες της επίσκεψης του ΔΟΑΕ.

Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, την οποία επικαλείται το πρακτορείο TASS, ο Μπαλίτσκι επεσήμανε ότι δεν αναμένει σημαντικά αποτελέσματα από την επίσκεψη, ενώ κατηγόρησε τον ΔΟΑΕ ότι βρίσκεται «στο τσεπάκι των ΗΠΑ». «Σε ό,τι αφορά την άφιξη του ΔΟΑΕ δεν αναμένω σημαντικά αποτελέσματα. Κατανοούμε ότι οι Αμερικανοί έχουν όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στο τσεπάκι τους και ότι σε μεγάλο βαθμό αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά με γνώμονα τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά όπως και να έχει, θα εγγυηθούμε την ασφάλεια της αποστολής», τόνισε.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός της περιοχής έχει γίνει στόχος βομβαρδισμών, εγείροντας ανησυχίες για τον κίνδυνο μείζονος δυστυχήματος.

Αρχικά, το Κίεβο εναντιωνόταν στην επίσκεψη ομάδας του ΔΟΑΕ, ανησυχώντας πως θα νομιμοποιούσε τη ρωσική κατοχή της εγκατάστασης, προτού εντέλει υποστηρίξει την ιδέα.

Μπροστά στην «επικίνδυνη» κατάσταση στον σταθμό, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πίεσε την Παρασκευή τον οργανισμό να στείλει ομάδα το ταχύτερο.

Χαιρετίζουν και οι G7

Οι επικεφαλής της Ομάδας των Επτά (G7) για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων χαιρετίζουν το ταξίδι της αποστολής της Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) του ΟΗΕ στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας, ωστόσο, τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια του εργοστασίου που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Επαναβεβαιώνουμε ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει ανήκουν δικαίως στην Ουκρανία και τονίζουμε ότι οι προσπάθειες της Ρωσίας να αποσυνδέσει το εργοστάσιο από το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας θα ήταν απαράδεκτες», αναφέρεται σε ανακοίνωσή της G7.

Υπογραμμίζει πως ο πυρηνικός σταθμός «δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές δραστηριότητες ή για την αποθήκευση στρατιωτικού υλικού» ενώ τονίζει πως «το προσωπικό του ΔΟΑΕ πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας εν ευθέτω χρόνω με πλήρη ελευθερία».

Η αποστολή της ΙΑΕΑ στον σταθμό

Νωρίτερα, ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι ανακοίνωσε ότι βρίσκεται καθ’ οδόν προς τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια.

«Ήρθε η μέρα, η αποστολή του ΔΟΑΕ στη Ζαπορίζια βρίσκεται πλέον καθ' οδόν. Πρέπει να προστατεύσουμε την ασφάλεια του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου της Ουκρανίας και της Ευρώπης», τόνισε ο κ. Γκρόσι μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι η ομάδα της οποίας θα ηγηθεί προσωπικά θα φθάσει στο εργοστάσιο «αργότερα αυτή την εβδομάδα».

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM