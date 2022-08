Ρωσία: Φωτιά σε αποθήκη πυρομαχικών στα ουκρανικά σύνορα - Εκκενώθηκαν προληπτικά δύο χωριά

Στις φλόγες τυλίχθηκε αποθήκη πυρομαχικών στη Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Λόγω της έκρηξης που προκλήθηκε από τη φωτιά, οι αρχές έκριναν την προληπτική εκκένωση των χωριών Τιμόνοβο και Σολότι, ενώ δεν υπήρξαν θύματα.

«Μια αποθήκη πυρομαχικών τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στο χωριό Τιμόνοβο» (που απέχει λιγότερο από 50 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα) στην επαρχία Μπέλγκοροντ, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, συμπληρώνοντας ότι διερευνώνται τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται μια μεγάλη πύρινη μπάλα και πυκνός μαύρος καπνός να σκεπάζει την περιοχή. Σε ένα δεύτερο βίντεο καταγράφονται από μακρινή απόσταση οι διαδοχικές εκρήξεις.

Warehouse with ammunition exploded near Tymonovo village of Belgorod region of Russia (near Valuyki) https://t.co/gUdDHuazXg pic.twitter.com/ZSOtVKrkZ4