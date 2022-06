Ρωσία: Έσοδα 93 δισ. ευρώ από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων τις πρώτες 100 ημέρες του πολέμου

Η Ρωσία είχε έσοδα 93 δισ. ευρώ από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων τις πρώτες 100 ημέρες του πολέμου, σύμφωνα με νέα έρευνα του Φινλανδικού Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA).



Αξίζει να σημειωθεί ότι το 61% αυτών των εξαγωγών, αξίας 56 δισ. ευρώ, προορίζονται για τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παραμένει η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ρωσίας, όπως αναφέρει ο Guardian.

🛢🇷🇺 Russia keeps earning

In 100 days of the special operation, Russia earned 93 billion euros from the export of fossil fuels

Analysts from the independent Finnish Center for Energy and Air Pollution Control (CREA) have calculated that in the first 100 days of the ...1/2 pic.twitter.com/0AAQDc2sUH