Reuters: Συνάντηση Κορυφής ΕΕ - Κίνα μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ θα συναντηθούν με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Απριλίου, ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, όπως μετέδωσε το Reuters.

Ήταν η πρώτη επιβεβαίωση της Κίνας ότι μια σύνοδος κορυφής Κίνας-ΕΕ θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα. Η εκδήλωση έχει αναβληθεί πολλές φορές σε ένα πλαίσιο επιδείνωσης των σχέσεων, σημειώνει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων και προσθέτει ότι σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Ουάνγκ Ουενμπίν η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Στο πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρθηκε στην επικοινωνία του με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, σχετικά με τις προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Κίνας και τις προσπάθειες για τον τερματισμό της ρωσικής επιθετικότητας.

«Όσο συνεχίζονται τα βάρβαρα ρωσικά εγκλήματα πολέμου, πρέπει να αυξήσουμε την πίεση των κυρώσεων. Το 5ο πακέτο της ΕΕ πρέπει να έρθει το συντομότερο δυνατό και να είναι όσο το δυνατόν πιο σκληρό.», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Spoke with @JosepBorrellF on preparations for the EU-China Summit and efforts to put an end to Russian aggression. As long as barbaric Russian war crimes continue, we need to elevate sanctions pressure. The 5th EU package must come as soon as possible and be as tough as possible.