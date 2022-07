Reuters: Αφιέρωμα στην ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού

Στην επιστροφή των ξένων τουριστών στη χώρα μας και την ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού, παρά την εντεινόμενη παγκόσμια οικονομική και υγειονομική κρίση, αναφέρεται ρεπορτάζ του Reuters, φιλοξενώντας δηλώσεις του υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια και παραγόντων του κλάδου.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι ξένοι επισκέπτες συρρέουν πίσω στα νησιά και τα αρχαία μνημεία της Ελλάδας, δημιουργώντας ελπίδες για τη ζωτικής σημασίας τουριστική βιομηχανία της μετά από μια ταραγμένη διετία, αν και ο αντίκτυπος του υψηλού πληθωρισμού σημαίνει ότι η επιστροφή στην κανονικότητα μπορεί να είναι ακόμα αρκετά μακριά. Τονίζεται δε ότι ο ελληνικός τουρισμός υπέστη τα χειρότερα το 2020, όταν η πανδημία του COVID-19 αποδεκάτισε τα παγκόσμια ταξίδια.

Φέτος, παρά την εντεινόμενη παγκόσμια κρίση κόστους ζωής και τη συνεχιζόμενη παρουσία του ιού, οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι ο κλάδος θα αποφέρει το 80% των εσόδων-ρεκόρ των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ (18,4 δισεκατομμύρια δολάρια) που παράγονται το 2019, όπως σημειώνεται.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ικανοποιημένοι», δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ενώ προειδοποίησε ότι η πανδημία, η οικονομική κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησαν ένα «πολύ δύσκολο» σκηνικό.

Αντιμετωπίζοντας την άνοδο των τιμών της ενέργειας και τον άλλο πληθωρισμό που επιδεινώθηκε από τον πόλεμο, καθώς και τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ο Μπάμπης Βούλγαρης, επικεφαλής της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τουριστικής συνομοσπονδίας ΣΕΤΕ, ανέφερε ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «πολλά προβλήματα».

Ωστόσο τόνισε ότι «μετά από δύο χρόνια σκληρής πανδημίας, χαιρόμαστε που έχουμε τους επισκέπτες μας πίσω σε μια κανονική σεζόν», δηλώνοντας πως «η πληρότητα είναι υψηλή για τα ξενοδοχεία μας. Για το υπόλοιπο καλοκαίρι, είμαστε αισιόδοξοι». Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο της οικονομίας και μία στις πέντε θέσεις εργασίας, ποσοστά που είναι ακόμη υψηλότερα στην Κέρκυρα.

Ο Μιχάλης Μηναδάκης, γενικός διευθυντής του πολυτελούς θέρετρου Grecotel Cape Sounio έξω από την Αθήνα, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός της ενέργειας φτάνει σε «απίστευτα» επίπεδα. «Η ηλεκτρική ενέργεια (οι τιμές) θα μπορούσαν να αυξηθούν 100%, το ίδιο και για το φυσικό αέριο», είπε

Ωστόσο, η ζήτηση για ταξίδια ήταν υψηλή και οι κρατήσεις για φέτος είχαν ξεκινήσει ήδη από τα περασμένα Χριστούγεννα, όπως είπε, με την αγορά από τη Βρετανία - παραδοσιακά μια από τις μεγαλύτερες για την Ελλάδα - να τριπλασιάζεται σε σύγκριση με το 2019.

Συνολικά, «πιστεύω ότι το 2022 θα είναι ακόμα καλύτερο από το 2019», πρόσθεσε ο κ. Μηναδάκης.

