Ρέι Ντάλιο: Είμαστε στο χείλος ενός εμφυλίου πολέμου

Ο Ρέι Ντάλιο ο επικεφαλής του μεγαλύτερου hedge fund του πλανήτη της Bridgewater Associates εκτίμησε ότι ΗΠΑ βρίσκονται στο χείλος ενός εμφυλίου πολέμου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το ενδεχόμενο αυτό μπορεί να αντιστραφεί από τον νέο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση του στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Ντάλιο ανέφερε:

"Τον Φεβρουάριο, έλεγα ότι θα ήθελα έναν πρόεδρο που θα μπορούσε να ενώσει τη χώρα μας για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με έναν λιγότερο διχαστικό τρόπο... Κάποιον που δεν βλέπει τον εαυτό του ως τον νικητή της μιας πλευράς που επιβάλλει πολιτικές στην άλλη.

Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο χείλος ενός τρομερού εμφύλιου πολέμου. Για αυτόν τον λόγο, είμαι ενθουσιασμένος από τον λόγο του Πρόεδρου Μπάιντεν στην ορκωμοσία του. Είναι σύμφωνος με την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθεί η χώρα.

Τα καλά λόγια και το πρόθυμο πνεύμα δεν είναι όμως αρκετά. Οι άνθρωποι θα πρέπει να συμφωνήσουν για το πώς να μεγαλώσουν την πίτα και πώς να την μοιράσουν σωστά. Αυτό θα απαιτήσει επαναστατική αλλαγή.

"Το να το κάνουμε ειρηνικά απαιτεί δεξιότητα και ενότητα. Δεν θα είναι εύκολο. Η χώρα μας εξακολουθεί να είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και τρομερά διχασμένη.''

