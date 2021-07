Πυροβολισμοί στο Βερολίνο – Πληροφορίες για τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα βίαιο επεισόδιο με πυροβολισμούς στο πάρκινγκ ενός καταστήματος στο βόρειο Βερολίνο, σύμφωνα με την εφημερίδα Berliner Zeitung.

Ο δράστης διέφυγε και καταζητείται, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Οι τραυματίες είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Ο ένας από τους τραυματίες δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι, ένας δεύτερος φέρει τραύματα από σφαίρες και ο τρίτος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν συνεπλάκη με τον δράση στο πάρκινγκ του καταστήματος DIY στη συνοικία Βέντινγκ.

