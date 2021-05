Πυρκαγιά στην Ασντότ από ρουκέτα της Χαμάς, νέα πλήγματα στη Γάζα - Απεσταλμένος των ΗΠΑ στην περιοχή

Ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τους μαχητές των Ταξιαρχιών Εζ αντ Ντιν Αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, έπληξε σήμερα την ισραηλινή πόλη Ασντότ, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς ανακοίνωσε πως εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον των ισραηλινών πόλεων Μπερσέβα και Ασντότ σε αντίποινα για το πολύνεκρο πλήγμα της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι, στην πόλη της Γάζας.

«Ομοβροντίες ρουκετών εκτοξεύονται ασταμάτητα από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου Ισραήλ. Απόψε μια ρουκέτα έπληξε την πόλη Ασντότ – δείτε μόνοι σας τη ζημιά. Αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, μεταφορτώνοντας βίντεο στο οποίο εικονίζεται η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας The Jerusalem Post, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στην περιοχή του λιμανιού. Δεν υπάρχουν ως αυτό το στάδιο πληροφορίες για τραυματίες.

🔴 The missile that fell inside a port #Ashdod, it hit a logistics warehouse containing highly flammable items.#OccupiedPalestinepic.twitter.com/LpgQwQc40k