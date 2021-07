Ψηφιακό Ευρώ: Η ΕΚΤ κάνει το επόμενο βήμα για την κυκλοφορία του

Το πρώτο βήμα προς την κυκλοφορία μιας ψηφιακής έκδοσης του ευρώ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και να αντιμετωπιστεί η αύξηση στη χρήση των κρυπτονομισμάτων, πραγματοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ έδωσε σήμερα επισήμως το πράσινο φως για την διερευνητική φάση του σχεδίου, που αναμένεται να διαρκέσει 24 μήνες, ενώ θα ακολουθήσει τριετής περίοδος εφαρμογής.

Ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να μην αφεθούν οι ψηφιακές πληρωμές στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα εάν η χρήση των συμβατικών μετρητών αρχίζει να φθίνει, όπως στη Σουηδία.

(THREAD) We have decided to launch a project to prepare for possibly issuing a digital euro. We will look at how a digital euro could be designed and distributed to everyone in the euro area, as well as the impact it would have https://t.co/KCf73qHOZ8 1/3 pic.twitter.com/eHvpFlH8sq

