Λιβύη: Προσπάθησαν να κλέψουν καύσιμα από βυτιοφόρο που είχε ανατραπεί- 6 νεκροί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και περίπου 70 τραυματίστηκαν από την έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα κοντά στην πόλη Σαμπά της νότιας Λιβύης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της αφρικανικής χώρας.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί όταν, μετά την ανατροπή του βυτιοφόρου, περαστικοί έσπευσαν να πάρουν καύσιμα που διέρρεαν στον δρόμο, όπως μετέδωσαν λιβυκά μέσα ενημέρωσης.

Ελικόπτερα εστάλησαν στον τόπο της τραγωδίας για να μεταφέρουν εγκαυματίες σε νοσοκομεία της Τρίπολης, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, στην οποία επισημαίνεται ότι ζητήθηκε η συνδρομή χειρουργών από την Τυνησία.

Medics treat a man injured in fuel truck explosion at hospital today in #Libya's southern city of Sebha. At least 9 people were killed and dozens injured in blast which happened when a crowd flocked around tanker as it headed to resupply petrol station in Bent Bayyah district. pic.twitter.com/U7GYBlGuZA