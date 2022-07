Πρόταση Κομισιόν: Προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες γεωργικής πολιτικής για αύξηση παραγωγής σιτηρών

Έπειτα από αίτημα των κρατών μελών της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει σήμερα μια προσωρινή βραχυπρόθεσμη παρέκκλιση από τους κανόνες για την αμειψισπορά και τη διατήρηση των μη παραγωγικών χαρακτηριστικών στην αρόσιμη γη. Ο αντίκτυπος αυτού του μέτρου θα εξαρτηθεί από την επιλογή των κρατών μελών και των αγροτών, αλλά θα μεγιστοποιήσει την παραγωγική ικανότητα της ΕΕ για δημητριακά που προορίζονται για προϊόντα διατροφής.

Υπολογίζεται ότι θα επαναφέρει 1,5 εκατομμύρια εκτάρια σε παραγωγή σε σύγκριση με σήμερα. Κάθε τόνος δημητριακών που παράγεται στην ΕΕ θα συμβάλει στην αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας παγκοσμίως.

Every tonne of cereals produced in the 🇪🇺 will help to increase #FoodSecurity worldwide.



We are proposing a temporary short-term derogation from certain agricultural policy rules to:



🌾 maximise the production capacity for cereals

🚜 put back 1.5 million hectares in production