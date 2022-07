Πώς η κλιματική αλλαγή οδήγησε στην καταστροφή του πολιτισμού των Μάγια

Μαθήματα από το παρελθόν μάς δίνουν οι Μάγια για το πως η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική έκρηξη και τελικά κατάρρευση ενός πολιτισμού.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Communications, μετά από εκτίμηση αρχαιολογικών, ιστορικών και παλαιοκλιματικών δεδομένων, η κλιματική αλλαγή σχετίζεται με εκτεταμένη περίοδο κοινωνικής αναταραχής και τελικά την εγκατάλειψη της πόλης Μαγιαπάν, της μεγαλύτερης πρωτεύουσας των Μάγια στη χερσόνησο Γιουκατάν κατά τη διάρκεια της Ύστερης Μετακλασικής Περιόδου.

Οι ερευνητές, μεταξύ των οποίων και από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Independent έδειξε ότι ο αλληλοσπαραγμός έφτασε σ' ένα κρεσέντο μεταξύ του 1441 και του 1461, περίοδο κατά την οποία επικρατούσαν συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας.

«Διαπιστώσαμε πολύπλοκες συνδέσεις μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της κοινωνικής αστάθειας στην περιοχή», σχολιάζει ο Ντάγκλας Κένετ από το Πανεπιστήμιο της Σάντα Μπάρμπαρα

A @NatureComms paper suggests that drought may have led to an increase in civil conflict followed by political collapse in Mayapan, the capital of the Maya in the Yucatán Peninsula in the 13th and 14th centuries CE. https://t.co/VBLbHX1kVC pic.twitter.com/QJDz1OFss2