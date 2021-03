Politico: Γιατί ο Μητσοτάκης ήταν ο πιο τυχερός ηγέτης της Συνόδου Κορυφής

Στην επικοινωνία που είχε εχθές ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν αναφέρεται το πρωινό ενημερωτικό δελτίο που εκδίδει καθημερινά η ευρωπαϊκή έκδοση του ιστότοπου Politico.

Συγκεκριμένα, ο Φλόριαν Έντερ που επιμελείται το συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο αναφέρει «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε πιθανώς στην πιο αξιοζήλευτη -από τους ομολόγους του ηγέτες- θέση την Πέμπτη: Ήταν ο μοναδικός που εξασφάλισε διμερή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπάιντεν μετά την ομαδική συνομιλία. Καθώς δεν τους είχε πει νωρίτερα για την ιδιωτική επικοινωνία - με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την ελληνική επανάσταση - το έμαθαν τελικά σήμερα το πρωί. Θα πρέπει να ήταν ακόμα πιο γλυκό για εκείνον να ανακοινώσει τη "θερμή και επικοιδομητική τηλεφωνική συνομιλία του" με τον Μπάιντεν, κατά την οποία συζήτησαν "εκτενώς τους κοινούς δεσμούς ανάμεσα στα δύο έθνη"».

Following the #EUCO, I had a warm and constructive phone call with @POTUS. We discussed at length the common ties between our two nations, on the occasion of the Bicentennial of the Greek Revolution, as well as the importance of the continuous strengthening of our partnership.