Ποιες περιοχές της Ουκρανίας έχει καταλάβει η Ρωσία

Τα εδάφη της Ουκρανίας που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής από τα ξημερώματα της Πέμπτης μέχρι σήμερα απεικονίζονται σε χάρτη που δημοσιεύει η ιστοσελίδα του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου BBC.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στον έλεγχό τους εδάφη σε τρία μέτωπα. Στη βόρεια Ουκρανία από τα σύνορα με τη Λευκορωσία μέχρι και τα περίχωρα του Κιέβου και στα ρωσικά σύνορα, στις περιοχές κοντά στο Χάρκοβο. Επίσης, στο Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία. Τέλος, στη νότια Ουκρανία και την Κριμαία, την οποία ως γνωστόν η Ρωσία έχει προσαρτήσει από το 2014.

Πού διεξάγονται μάχες στο Κίεβο (Χάρτης)

Χάρτης του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων δείχνει τις περιοχές του Κιέβου όπου διεξάγονται μάχες μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες εξακολουθούν να πολιορκούν την ουκρανική πρωτεύουσα.

Map showing Kyiv where Ukraine and Russian forces are fighting, as of February 26, 0930 GMT