Ποιες χώρες της Δύσης κλείνουν τον εναέριο τους χώρο στα ρωσικά αεροπλάνα

Στο κλείσιμο του εναέριου τους χώρου για τα ρωσικά αεροσκάφη, έχουν προχωρήσει μια σειρά κρατών της Ευρώπης, ως απόρροια των εξελίξεων στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, μέχρι ώρας στην εν λόγω απόφαση προχώρησαν η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Βόρεια Μακεδονία και η Δανία.

Με πολλές χώρες να έχουν κλείσει ή να έχουν ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τον εναέριο χώρο τους τα ρωσικά αεροπλάνα αντιμετωπίζουν μια τεράστια ζώνη απαγόρευσης υπερπτήσεων στην Ευρώπη.

Γερμανία

Η Γερμανία κλείνει - και εκείνη - τον εναέριο χώρο της για τα ρωσικά αεροσκάφη, ξεκινώντας από τις 15:00 το απόγευμα σήμερα, όπως σημειώνει μέσω twitter η μόνιμη αντιπροσωπεία της Γερμανίας στην ΕΕ.

Ιταλία

Πριν από λίγο η κυβέρνηση Ντράγκι έκανε γνωστό ότι η Ιταλία αποφάσισε να κλείσει τον εναέριο χώρο της στα ρωσικά αεροσκάφη.

Καναδάς

Ο Καναδάς έκλεισε τον εναέριο χώρο του για τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες, μια απόφαση με άμεση ισχύ, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών της χώρας.

"Θα καταστήσουμε υπόλογη τη Ρωσία για τις απρόκλητες επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας", έγραψε ο Ομάρ Αλγκάμπρα σε μήνυμά του στo Twitter.

Γαλλία

Η Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών κρατών και θα κλείσει τον εναέριο χώρο της για τα ρωσικά αεροσκάφη, προκειμένου να τιμωρήσει τη Μόσχα για την εισβολή στην Ουκρανία, έγραψε ο υπουργός Μεταφορών της χώρας Ζαν Μπατίστ Ντζεμπαρί σε ένα τουίτ.

"Η Γαλλία κλείνει τον εναέριο χώρο της προς όλα τα ρωσικά αεροσκάφη και τις αεροπορικές εταιρείες από απόψε", έγραψε ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών.

France is shutting its airspace to all Russian aircraft and airlines from this evening on. To the Russian invasion of Ukraine, Europe responds with total unity. — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) February 27, 2022

Ισπανία

Η Ισπανία αποφάσισε να κλείσει τον εναέριο χώρο της στα ρωσικά αεροσκάφη, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο Μεταφορών της χώρας

Αυστρία

Η Αυστρία έκλεισε σήμερα το απόγευμα τον εναέριο χώρο της για ρωσικά αεροσκάφη, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το πρωί η κυβέρνηση. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δείξουμε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν αποδεχόμαστε τη στρατιωτική του εισβολή στην Ουκρανία», εξήγησε ο καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ.

«Ο αποκλεισμός των ρωσικών αεροσκαφών είναι ένα ακόμη μέτρο που αποτελεί ξεκάθαρη απάντηση στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τον Πούτιν», δήλωσε ο κ. Νεχάμερ στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων APA και πρόσθεσε ότι η Βιέννη βρίσκεται σε συντονισμό με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Αεροσκάφη που είναι καταγεγραμμένα στη Ρωσία, είναι ιδιοκτησία Ρώσων πολιτών ή ναυλωμένα από Ρώσους δεν θα επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται στον αυστριακό εναέριο χώρο ή να προσγειώνονται σε αυστριακά αεροδρόμια. Οι μόνες εξαιρέσεις αφορούν πτήσεις έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει να λαμβάνουν έγκριση από την αυστριακή κυβέρνηση.

Βέλγιο

Το Βέλγιο αποφάσισε να κλείσει τον εναέριο χώρο του για όλες τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρο.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός, με μήνυμά του στο Twitter, τονίζει: «Οι ευρωπαϊκοί μας ουρανοί είναι ανοιχτοί ουρανοί. Είναι ανοιχτοί για εκείνους που συνδέουν τους ανθρώπους, όχι για εκείνους που επιδιώκουν να επιτεθούν βάναυσα.»

Belgium has decided to close its airspace to all Russian airlines.



Our European skies are open skies. They're open for those who connect people, not for those who seek to brutally aggress. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 27, 2022

Ολλανδία

Η Ολλανδία θα κλείσει τον εναέριο χώρο της για τα ρωσικά αεροσκάφη από απόψε το βράδυ, δήλωσε ο υπουργός Υποδομών της χώρας.

«Δεν υπάρχει χώρος στον ολλανδικό εναέριο χώρο για ένα καθεστώς που ασκεί περιττή και στυγνή βία», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Μαρκ Χάρμπερς.

«Επομένως, η Ολλανδία προετοιμάζεται να κλείσει τον εναέριο χώρο της στα ρωσικά αεροσκάφη απόψε».

Ισλανδία

Παράλληλα, η Ισλανδία αποφάσισε να κλείσει τον εναέριο χώρο της στα ρωσικά αεροσκάφη, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έγραψε σε tweet ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Τόρντις Κόλμπρουν Γκιλφαντοτίρ.

Βόρεια Μακεδονία

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αποφάσισε να κλείσει τον εναέριο χώρο της χώρας για ρωσικές αεροπορικές εταιρείες.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης, με τον τρόπο αυτό, η Βόρεια Μακεδονία συμμετάσχει στις συστάσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της που έχουν ήδη λάβει τέτοιες αποφάσεις, λόγω της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Φινλανδία

Η Φινλανδία και η Δανία ανακοίνωσαν σήμερα ότι κλείνουν τον εναέριο χώρο τους στα ρωσικά αεροσκάφη σε αντίποινα για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ακολουθώντας πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Φινλανδία, που έχει σύνορα τουλάχιστον 1.300 χλμ. με τη Ρωσία, "ετοιμάζεται να κλείσει τον εναέριο χώρο στη ρωσική αεροπορική κυκλοφορία", ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών Τίμο Χαράκα σε τουίτ που αναρτήθηκε στη διάρκεια της νύχτας.

Δεν διευκρινίστηκε πότε θα τεθεί σε ισχύ το μέτρο.

Δανία

Σήμερα το πρωί η Δανία ανακοίνωσε επίσης το κλείσιμο του εναέριου χώρου της στα ρωσικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών τζετ.

Κατά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται σήμερα, "θα πιέσουμε για ένα κλείσιμο σε κλίμακα ΕΕ", έγραψε στο Twitter ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Γέπε Κόφοντ.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία "πρέπει να αντικρουστεί με όσο πιο ισχυρές διεθνείς κυρώσεις είναι δυνατό", είπε.

Λουξεμβούργο

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου ανακοίνωσε επίσης, σε ένα δελτίο τύπου, ότι «προετοιμάζει τις απαραίτητες ειδοποιήσεις για να κλείσει» τον εναέριο χώρο της στις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες από σήμερα.

Σουηδία

Η Σουηδία ετοιμάζεται να κλείσει τον εναέριο χώρο της στα ρωσικά αεροσκάφη, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είπε σήμερα ένας υπουργός της σουηδικής κυβέρνησης.

Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας Χανς Ντάλγκρεν δήλωσε στο κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο SR ότι η χώρα του θα ασκήσει, επίσης, πιέσεις για το κλείσιμο του εναέριου χώρου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.