Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά στην Αττική τη Δευτέρα

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, με απόφαση του Γ. Πατούλη κατόπιν διαβούλευσης με τους Δημάρχους, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, πλην κάποιων εξαιρέσεων σε περιοχές που υπάρχουν ακόμα δυσκολίες προσβασιμότητας.

Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές, εμβολιασμένοι και μη, όπως και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, σχολείων που την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας λόγω της κακοκαιρίας, θα πρέπει να επιστρέψουν με ένα επιπλέον self test έως 24 ώρες πριν, επομένως να κάνουν τρία (3) την εβδομάδα 31/1-4/2.



Τα self test, επομένως, στα σχολεία που παρέμειναν κλειστά την εβδομάδα που πέρασε, θα πραγματοποιηθούν έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (31/1), της Τρίτης (1/2) και της Παρασκευής (4/2).



Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δυο rapid test και ένα self test, όλα με δική τους επιβάρυνση. Το ραπιντ τεστ θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (31/1) και της Παρασκευής (4/2) ενώ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και self test έως 24 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης (1/2).

Ανοικτά θα είναι από αύριο Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

Στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα

Στο Δυτικό τομέα Αθηνών

Στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα όλα τα σχολεία θα είναι ανοικτά με την επισήμανση πως τα σχολεία στον Δήμο Αγ. Παρασκευής θα ανοίξουν στις 9 π.μ. Κλειστό θα παραμείνει μόνο το Λύκειο Μελισσίων καθώς ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, που προκλήθηκαν από τις καταλήψεις.

-Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής τα σχολεία θα είναι ανοικτά με εξαίρεση αυτά που βρίσκονται στο Δήμο Βιλίων και στη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά καθώς υπάρχουν ακόμα δυσκολίες προσβασιμότητας για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, εξαιτίας του παγετού.

-Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής όλα τα σχολεία θα είναι ανοικτά, με εξαίρεση τα 2 δημοτικά σχολεία Ανατολής (Ν. Μάκρη και Γραμματικό), τα οποία θα ανοίξουν μετά τις 10 π.μ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δημάρχου Μαραθώνα, προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί κάποιες εργασίες καθαρισμού από σπασμένα δένδρα στο προαύλιο χώρο των σχολείων.

Να σημειωθεί ότι η λειτουργία ή μη των βρεφονηπιακών σταθμών αποτελεί ευθύνη των δήμων οι οποίοι και θα ενημερώσουν άμεσα τους ενδιαφερόμενους.