Πέθανε ο τραγουδιστής Δάκης

Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Δάκης. Την είδηση έκανε γνωστή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter η Λουκίλλα Πλέσσα-Καρρέρ.

Στην Αυγή του καλοκαιριού διάλεξες να φύγεις ψυχούλα μου…. Εσύ που μας εκανες να λατρέψουμε τα καλοκαίρια….. τόσα καλοκαίρια…. Ξεκουράσου….θα σ’αγαπω πάντα…

«Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα

με δίχως ένα σύννεφο

με δίχως στεναχώρια

Αλλ' όμως δε με ζέστανε ο ήλιος του" pic.twitter.com/j0h8oMhZmn — Loukila CarrerPlessa (@loukilacarrer1) May 29, 2022

Ο μεγάλος ερμηνευτής όλο αυτό το διάστημα που πάλευε με τον καρκίνο είχε στο πλευρό του συγγενικά του πρόσωπα, αλλά και μερικούς πολύ καλούς φίλους. Ο Βρασίδας “Δάκης” Χαραλαμπίδης (26 Αυγούστου 1943) ήταν 79 ετών.

Ο αγαπητός τραγουδιστής γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκίνησε να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων και παράλληλα ηχογράφησε το 1964 τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens» και ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά.