Πάρτι Τραμπ με το επιτελείο του λίγο πριν την εισβολή του όχλου στο Καπιτώλιο

Σε εορταστική διάθεση ήταν ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως και το επιτελείο του λίγο πριν την εισβολή του μανιασμένου όχλου των οπαδών του στο Καπιτώλιο, όπως αποκαλύπτει βίντεο που τράβηξε και στη συνέχεια ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Σε μια στιγμή όπου πλήθη οπαδών του συγκεντρώνονταν έξω από το κτίριο του Καπιτωλίου και προτού ο Τραμπ εκφωνήσει την ομιλία στην πλατεία Ellipse της Ουάσινγκτον με την οποία τους καλούσε να διαδηλώσουν, πυροδοτώντας περαιτέρω την ένταση, το βίντεο που τράβηξε ο γιος του μέσα από σκηνή που είχε στηθεί σε διπλανό χώρο, απεικονίζει τον απερχόμενο πρόεδρο, την κόρη του Ιβάνκα και στενούς του συνεργάτες να παρακολουθούν ενθουσιασμένοι τα γεγονότα.

Στο βίντεο φαίνεται η σύμβουλος του Τραμπ και φίλη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, να χορεύει και να προτρέπει το κοινό να σταθεί στο πλευρό του απερχόμενου προέδρου. «Βρείτε το σθένος να κάνετε το σωστό, αγωνιστείτε» αναφέρει. Όσο για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε στιγμιότυπο του βίντεο να φοράει ένα κόκκινο γάντι του μποξ.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον γιο του Τραμπ να ευχαριστεί τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του, γεγονός που περιγράφει ως καταπληκτικό.

Trump his family, and more watching the riot at the Capitol @CNN @ChrisCuomo @donlemon @KTLA @ABC7 @NBCNews pic.twitter.com/UjdzylnioK