Παραλλαγή Όμικρον: Πολλαπλασιάζεται στους αεραγωγούς, όχι στους πνεύμονες - Τι προκαλεί

Η παραλλαγή Ομικρον του κορονοϊού φαίνεται να πολλαπλασιάζεται πιο γρήγορα στους αεραγωγούς και πιο αργά στους πνεύμονες, σύμφωνα με νέα επιστημονικά ευρήματα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.

