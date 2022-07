Παραιτήθηκε ο Μπόρις Τζόνσον: «Είναι οδυνηρό να μην ολοκληρώνω τη θητεία μου»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε την παραίτηση του μετά από ένα τριήμερο μπαράζ παραιτήσεων υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών που τον καλούσαν να αποχωρήσει λόγω επανειλημμένων αστοχιών του στη διαχείρηση σκανδάλων αλλά και αποδείξεων ότι προχώρησε σε ψευδείς δηλώσεις.

Τονίζοντας ότι «είναι οδυνηρό να μην ολοκληρώνει τη θητεία του» ανέφερε ότι «η διαδικασία επιλογής νέου ηγέτη θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα».

«Και βέβαια είναι οδυνηρό να μην μπορώ να υλοποιήσω τόσες πολλές ιδές και πρότζεκτ. Αλά όπως είδαμε στο Γουεστμίνστερ, το ένστικτο της αγέλης είναι ισχυρό και όταν κινείται η αγέλη, κινείται!», δήλωσε χαρακτηριστικά ενώ για να δείξει ότι δεν απειλείται η κυβερνητική συνέχεια τόνισε ότι «σήμερα διόρισα ένα υπουργικό συμβούλιο για να υπηρετήσω, όπως θα κάνω, έως ότου υπάρξει νέος αρχηγός».

. «Θέλω λοιπόν να πω στα εκατομμύρια των ανθρώπων που μας ψήφισαν το 2019, πολλοί από τους οποίους ψήφισαν Συντηρητικούς για πρώτη φορά: ΄'Σας ευχαριστώ για αυτή την απίστευτη εντολή, τη μεγαλύτερη συντηρητική πλειοψηφία από το 1987, το μεγαλύτερο μερίδιο της ψήφου από τότε 1979.' «Και ο λόγος που πάλεψα τόσο σκληρά τις τελευταίες μέρες για να συνεχίσω να υπηρετώ αυτή την εντολή προσωπικά δεν ήταν απλώς επειδή έτσι ήθελα, αλλά επειδή ένιωθα ότι ήταν η δουλειά μου, το καθήκον μου, η υποχρέωσή μου να συνεχίσω. να κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε το 2019», είπε ο Τζόνσον εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ανταποκρίθηκε νωρίτερα στα αιτήματα για παραίτηση.

.Κάνοντας απολογισμό για την διακυβέρνηση του, είπε: «Και φυσικά, είμαι πολύ περήφανος για τα επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης: Για την ολοκλήρωση του Brexit μέχρι τη διευθέτηση των σχέσεών μας με την ήπειρο που εκκρεμούσαν για πάνω από μισό αιώνα. Για την ανάκτηση της εξουσίας αυτής της χώρας να φτιάχνει τους δικούς της νόμους στο κοινοβούλιο, για την έξοδο μας από τη πανδημία, παρέχοντας τους ταχύτερους εμβολιασμούς στην Ευρώπη, την ταχύτερη έξοδο από το lockdown και τους τελευταίους μήνες, για το γεγονός ότι οδηγήσαμε τη Δύση να αντισταθεί στην επιθετικότητα του Πούτιν στην Ουκρανία».

«Η παραίτησή του ήταν αναπόφευκτη», ανέφερε στο Twitter ο Τζάστιν Τόμλινσον, αντιπρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος. "Ως κόμμα πρέπει να ενωθούμε γρήγορα και να επικεντρωθούμε σε ό,τι έχει σημασία. Είναι σοβαροί καιροί σε πολλά μέτωπα".

Μια αντιπροσωπεία ανώτερων υπουργών και ένας εκπρόσωπος συντηρητικών βουλευτών που δεν είναι στην κυβέρνηση πήγαν στην Ντάουνινγκ Στριτ για να δουν τον Τζόνσον το απόγευμα της Τετάρτης για να τον πείσουν ώστε να προχωρήσει σε μια αξιοπρεπή έξοδο.

Ενδεικτικό της ανταρσίας που εκδηλώθηκε είναι ότι ακόμα και ο άνθρωπος που διόρισε ως υπουργό Οικονομικών λιγότερο από 48 ώρες νωρίτερα, ο Ναντίμ Ζαχαούι, του έδειξε σήμερα δημόσια την πόρτα της εξόδου.

«Αυτό δεν είναι βιώσιμο και θα γίνεται όλο και χειρότερο, για το Συντηρητικό Κόμμα και το πιο σημαντικό για όλη τη χώρα», είπε ο Ζαχάουι στο Twitter μετά την παραίτηση περισσότερων από 50 υπουργών και βοηθών από την κυβέρνηση. «Πρέπει να κάνεις το σωστό και να φύγεις τώρα».

