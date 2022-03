Πάπας Φραγκίσκος: Παράλογη και αδικαιολόγητη σφαγή ο πόλεμος στην Ουκρανία

«Η βίαιη επιθετικότητα εναντίον της Ουκρανίας δεν τελειώνει, μια παράλογη σφαγή, όπου κάθε μέρα υπάρχει επανάληψη σφαγών και ωμοτήτων. Δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση γι'αυτό! Ικετεύω την διεθνή κοινότητα να δεσμευτεί πραγματικά για τον τερματισμό αυτού του απεχθούς πολέμου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter o Πάπας Φραγκίσκος.

The violent aggression against #Ukraine does not stop, a senseless massacre where every day there is a repetition of slaughter and atrocities. There is no justification for this! I plead with the international community to truly commit to ending this abhorrent war. #Peace

«Αυτήν την εβδομάδα πύραυλοι και βόμβες πάλι έπεσαν πάνω σε πολίτες, ηλικιωμένους, παιδιά και εγκύους. Όλη αυτή η απανθρωπιά! Πράγματι, είναι επίσης ιερόσυλο γιατί έρχεται σε αντίθεση με την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής και αυτό προηγείται κάθε στρατηγικής», επισήμανε.

This week again missiles and bombs have fallen on civilians, the elderly, children, and pregnant mothers. All this is inhuman! Indeed, it is also sacrilegious because it goes against the sacredness of human life, and this comes before any strategy! #Ukraine #Peace