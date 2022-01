Παντού στην Ευρώπη η εργατική τάξη πάει στο… σχολείο

Shutterstock

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό αριστερό (όπως υποστηρίζουν) κόμμα που από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα κρατά μια αρνητική στάση για τη λειτουργία των σχολείων. Σε όλη την Ευρώπη Αριστεροί, Εργατικοί, Σοσιαλιστές όχι μόνο κρατούν ανοιχτά τα σχολεία ή στηρίζουν τα Λαϊκά κόμματα στο άνοιγμά τους, αλλά και απαιτούν να μείνουν ανοικτά με κάθε θυσία. Επιμένουν πως όταν τα σχολεία είναι κλειστά πλήττονται κυρίως τα παιδιά της εργατικής τάξης και των φτωχών.

Τα σχολεία άνοιξαν ή ανοίγουν την προσεχή Δευτέρα σε όλη την Ευρώπη. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι επιστημονικές επιτροπές συνεδρίασαν και τα υπουργεία Παιδείας ανακοίνωσαν τρόπους λειτουργίας. Η συζήτηση τελείωσε εκεί. Κανένα κόμμα αντιπολίτευσης δεν εξέδωσε καμία καταγγελτική ανακοίνωση.

Στην εποχή μας, στον πόλεμο κατά του κοινωνικού χάσματος, τόσο τα συντηρητικά λαϊκά κόμματα, όσο και τα σοσιαλιστικά και τα αριστερά έχουν συμφωνήσει πως ο πόλεμος κατά των ανισοτήτων μπορεί να κερδηθεί μόνο με την εκπαίδευση.

Και παρά το γεγονός ότι τα υγειονομικά συστήματα πιέζονται παντού, όλοι συμφωνούν πως τα μαθήματα πρέπει να γίνονται δια ζώσης. Ειδικά τα αριστερά και τα σοσιαλιστικά κόμματα δεν θολώνουν το μήνυμά τους με διάφορες δήθεν «προτάσεις», μουρμούρες, «εκκλησεις» και προσχηματικές διαφωνίες όσον αφορά στα πρωτόκολλα.

Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν και μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ και λοιπούς που για άλλη μια φορά έχουν σηκώσει τον κόσμο στο ποδάρι, μιλώντας ξανά για «εγκλήματα».

Τον Απρίλιο του 2020, μιλούσαν για «αχρείαστο ρίσκο», φράση που κανείς αριστερός δεν τόλμησε να χρησιμοποιήσει για το αγαθό της εκπαίδευσης.

Τον Αύγουστο του 2020, μιλούσαν για «καταστροφική επιλογή», φράση που δεν ξέφυγε από το έρκος των οδόντων ουδενός αριστερού στην Ευρώπη.

Τον Απρίλιο του 2021, όταν έκλεισαν τα σχολεία, έλεγαν πως η Ελλάδα είναι «πρωταθλήτρια» στα κλειστά σχολεία.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν άνοιγαν τα σχολεία, έλεγαν πως τα σχολεία θα ξανακλείσουν λόγω της μετάλλαξης «Δέλτα».

Δηλαδή όταν άνοιγαν τα σχολεία τα ήθελαν κλειστά και όταν έκλειναν τα ήθελαν ανοιχτά!

Και βέβαια, στο ερώτημα αν θέλουν ή όχι ανοιχτά τα σχολεία, απαντούν με μισόλογα και ναι μεν αλλά – να ανοίξουν με ασφάλεια, το πρωτόκολλο, οι αίθουσες και τα λοιπά και τα λοιπά.

Κανένα κόμμα στην Ευρώπη δεν έθεσε κανένα θέμα. Όλοι ζήτησαν να ανοίξουν τα σχολεία. Όχι πως δεν αγωνιούν όλοι. Όχι πως όλα είναι τέλεια στο εξωτερικό. Όχι πως μέσα στην πανδημία έχτισε κανείς καινούργια σχολεία. Όχι πως έγιναν πουθενά χιλιάδες προσλήψεις. Όχι πως μείωσαν τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις.

Απλά, η κάθε χώρα πήρε τα μέτρα που μπορούσε να πάρει και όλες οι κυβερνήσεις – δεξιές και αριστερές – ζήτησαν την συστράτευση γονέων και εκπαιδευτικών για να μείνουν ανοικτά τα σχολεία και να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία, η τόσο αναγκαία για την μόρφωση, την κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη και την ψυχική υγεία της νέας γενιάς.

Βρετανία: Στην πρώτη γραμμή για ανοιχτά σχολεία οι Εργατικοί

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι Εργατικοί στη Βρετανία. Από την αρχή της πανδημίας ο αρχηγός των Εργατικών Κηρ Στάρμερ δεν έχει σταματήσει να ασκεί πιέσεις για ανοιχτά σχολεία, προειδοποιώντας πως όσο παραμένουν κλειστά τόσο μεγαλύτερη βλάβη προκαλείται στις προοπτικές ζωής των φτωχότερων μαθητών.

Έκτοτε, οι Βρετανοί Εργατικοί επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους ότι όσο περισσότερο μένουν κλειστά τα σχολεία, τόσο αυξάνουν οι ανισότητες μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων, καθώς δεν έχουν όλα τα νοικοκυριά τις ίδιες δυνατότητες υποστήριξης των παιδιών τους για μια εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που, όπως λένε, αποτελεί ένα «πολύ φτωχό υποκατάστατο».

Οι άνθρωποι με χαμηλή οικονομική επιφάνεια, λένε, δεν διαθέτουν ούτε τα ηλεκτρονικά μέσα, ούτε το γνωσιακό επίπεδο, ούτε την οικονομική επιφάνεια για κατ’ οίκον εκπαίδευση για να στηρίξουν τα παιδιά τους. Με αποτέλεσμα να μεγαλώνει το χάσμα που με τόση προσπάθεια είχε σχεδόν γεφυρωθεί.

Και πραγματικά, οι έρευνες έχουν δείξει πως το (επίσης μικρό) 30% των παιδιών της μεσαίας τάξης έλαβε ανελλιπώς μέρος στα διαδικτυακά μαθήματα, ενώ το ποσοστό αυτό πέφτει ακόμη περισσότερο, στο 16%, όταν πρόκειται για παιδιά φτωχών νοικοκυριών.

Σύγκρουση Εργατικών με τα Συνδικάτα

Μάλιστα, ο Σερ Κηρ Στάρμερ δεν δίστασε να συγκρουστεί με τα αριστερά συνδικάτα των εκπαιδευτικών που ζητούσαν να κλείσουν τα σχολεία.

«Θέλω τα σχολεία ανοιχτά. Η βλάβη που θα υποστούν τα παιδιά θα είναι μεγάλη. Πρέπει να διαχειριστούμε τους κινδύνους, είναι προτεραιότητα να μένουν ανοιχτά τα σχολεία ακόμη και σε γενικό λοκντάουν», τους ξεκαθάρισε. Και επομένως υποστήριξε με τη στάση του τον Συντηρητικό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, όταν είχε ανακοινώσει πως τα σχολεία δεν θα κλείσουν μαζί με τα καταστήματα. Ζήτησε απλά προτεραιότητα στα τεστ για τους εκπαιδευτικούς, όπως συμβαίνει με τους υγειονομικούς.

Την ίδια τακτική ακολούθησε ο ηγέτης των Εργατικών σε όλες τις καραντίνες. «Θέλω να βλέπω όλα τα παιδιά στα θρανία, στον δρόμο θέλω να βλέπω μόνο παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο», λέει και ξαναλέει από την αρχή της πανδημίας.

Άλλωστε, ο Στάρμερ έχει δηλώσει ξεκάθαρα πως «οι Εργατικοί θα στηρίξουν νέα μέτρα, αν αυτά χρειαστούν. Οι Εργατικοί θα λειτουργήσουν με βάση το εθνικό συμφέρον»! Και σε πρόσφατη ομιλία του στο Μπέρμπιγχαμ, με δύο βρετανικές σημαίες πίσω του, φώναξε: «Είμαστε ένα πατριωτικό κόμμα»!

Όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι ειδικά τώρα, αναμένεται να νοσήσουν πολλοί εκπαιδευτικοί. Ένα πρόβλημα που η Βρετανία σκοπεύει να αντιμετωπίσει με την ανάκληση στην υπηρεσία συνταξιούχων εκπαιδευτικών, αλλά και με ενοποίηση τάξεων που ασφαλώς θα αυξήσει τον αριθμό των μαθητών.

Αλλά οι Εργατικοί δεν έβαλαν τις φωνές για «χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις», όπως θα συνέβαινε εδώ, όπου θα σηκωνόταν ο κόσμος στο ποδάρι αν επέστρεφαν οι συνταξιούχοι ή αν συγχωνεύονταν τάξεις για να αντιμετωπιστούν οι απουσίες των εκπαιδευτικών λόγω νόσησης. Ούτε μιλούν για «αίθουσες» που ξέρουν ότι δεν υπάρχουν…

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 5 Ιανουαρίου, επομένη της έναρξης των μαθημάτων, κατά την συζήτηση στο κοινοβούλιο (όπου τον Στάρμερ, ο οποίος είχε προσβληθεί από κορωνοϊό, αντικατέστησε η αντιπρόεδρος του κόμματος Άντζελα Ρέινερ), το ζήτημα των σχολείων δεν μπήκε καθόλου στη συζήτηση. Η οποία περιεστράφη γύρω από τα θέματα του πληθωρισμού, της ακρίβειας και της ενέργειας.

«Ανεπαρκές» η πιο βαριά λέξη για τις τάξεις 30 μαθητών

Τα σχολεία έμειναν κλειστά στη Βρετανία περισσότερο από ό,τι σε κάθε άλλη χώρα και όλοι συμφώνησαν όταν την Τρίτη, 4 Ιανουαρίου, ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως «μπορούμε να κρατήσουμε τα σχολεία και τις δουλειές μας ανοιχτά και να βρούμε έναν τρόπο να ζήσουμε με αυτόν τον ιό».

Σε πολλές τάξεις οι μαθητές φθάνουν τους 30 και παρά το γεγονός ότι η βρετανική κυβέρνηση είχε υποσχεθεί συσκευές καθαρισμού του αέρα ή ανεμιστήρες, έχουν τοποθετηθεί μόνο 7.000. Ενώ, όπως είπε η σκιώδης υπουργός Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον, «υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τάξεις και οι εκπαιδευτικοί ανοίγουν τα παράθυρα με αποτέλεσμα να κρυώνουν τα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό είναι ανεπαρκές».

«Ανεπαρκές» και όχι «εγκληματικό» κατά τους Βρετανούς Εργατικούς – σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που συνεχώς μιλάει για εγκλήματα.

Επιπλέον, σε κάποια βρετανικά σχολεία τα παιδιά υποβάλλονται σε τεστ επί τόπου, ενώ αλλού πρέπει να γίνονται στο σπίτι από τους γονείς – αν και προκλήθηκε χάος με τις ελλείψεις.

Στη Βόρεια Ιρλανδία πάλι, η προερχόμενη από το κόμμα DUP (Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα) υπουργός Παιδείας Μισέλ Μακλίβεν δήλωσε πως «τα ανοιχτά σχολεία παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα».

Ιρλανδία: Ανοιχτά σχολεία ζήτησε το Σιν Φέιν

Στην Ιρλανδία, τα σχολεία άνοιξαν στις 6 Ιανουαρίου, με την επιστημονική επιτροπή να διαβεβαιώνει την κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω καθυστέρηση. Με τον επικεφαλής Δόκτορα Τόνι Χόλοχαν να δηλώνει ότι στο σχολείο υπάρχουν μικρότεροι κίνδυνοι μετάδοσης του ιού.

Από την πλευρά του, ο Συνήγορος του Παιδιού Δρ Νίαλ Μαλντούν κάλεσε τα κόμματα να τηρήσουν την δέσμευσή τους για ανοιχτά σχολεία, προειδοποιώντας ότι οι περισσότερο ευάλωτοι επηρεάζονται δυσανάλογα από την έλλειψη δια ζώσης εκπαίδευσης.

Στην ίδια γραμμή και ο εκπρόσωπος Παιδείας του Σιν Φέιν, Ντόνκαντ Ο’ Λάογκερ, που δήλωσε πως το κόμμα του δεν θέλει να δει κλειστά σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Παράλληλα, ζήτησε να ξεκινήσει πρόγραμμα εμβολιασμών μέσα στα σχολεία.

Θυμίζω ότι στην Ιρλανδία έχουν ομονοήσει οι προαιώνιοι εχθροί του εμφυλίου του 1922 (Φιάνα Φέιλ και Φίνε Γκάελ) και ότι το Σιν Φέιν υπήρξε το πολιτικό σκέλος του IRA.

Δανία: Ανοιχτά σχολεία χωρίς διαφωνίες, με επιπλέον ώρες εργασίας για τους εκπαιδευτικούς

Στη Δανία οι χριστουγεννιάτικες διακοπές άρχισαν νωρίτερα, στις 14 Δεκεμβρίου, αλλά τα παιδιά επέστρεψαν στο σχολείο στις 5 Ιανουαρίου. Τόσο η πρωθυπουργός Μέττε Φρεντέρικσεν, όσο και η υπουργός Παιδείας Περνίλ Ρόζενκρατς-Τέιλ, ξεκαθάρισαν πως όλα τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο, διότι αυτό είναι ασφαλές.

Την πρώτη ημέρα κιόλας έκλεισε το Γυμνάσιο του Μαριάγκερφιορντ, λόγω πολλών μολύνσεων. Δεν μίλησε κανείς – η κυβέρνηση της Δανίας είναι αριστερή (κοκκινο-πράσινη συμμαχία), αλλά για άλλη μια φορά η δεξιά αντιπολίτευση επέλεξε να μην κάνει αντιπολίτευση του κορωνοϊού.

Όπως δεν προκλήθηκε ο παραμικρός θόρυβος από το γεγονός ότι στη Δανία η κυβέρνηση ζήτησε δύο τεστ εβδομαδιαίως από μαθητές και εκπαιδευτικούς, αρχής γενομένης από την πρώτη δημοτικού, εξαιρουμένου του νηπιαγωγείου.

Αντέδρασαν κάποιοι δήμοι, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως θα αναλάβουν τα τεστ των πολύ μικρών παιδιών. Από την πλευρά του, το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας απάντησε πως είναι δύσκολο να υποβάλλεις σε τεστ τόσο μικρά παιδιά και πως αυτό θα αποτελούσε μια πρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση που θα επηρέαζε αρνητικά την πρώτη τους εμπειρία από το σχολείο.

Μια άλλη σύσταση, είναι να χωριστούν οι τάξεις σε ομάδες, κάτι που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας για λόγους παιδαγωγικούς. Ωστόσο όλοι ομολογούν πως πρακτικά αυτό είναι πολύ δύσκολο.

Όσο για το θέμα της ενδεχόμενης νόσησης των εκπαιδευτικών, η κυβέρνηση διευκρίνισε πως εναπόκειται στις σχολικές μονάδες και στους διευθυντές τους να αποφασίσουν πώς θα μοιράσουν τις επιπλέον ώρες. Δηλαδή δεν έγιναν προσλήψεις…

Αυστρία: Ανοιχτά σχολεία με τη στήριξη των Σοσιαλδημοκρατών

Στην Αυστρία τα σχολεία ανοίγουν στις 10 Ιανουαρίου με μάσκες και με 3 τεστ την εβδομάδα, ένα από τα οποία PCR. Δεν έχει αποφασιστεί πότε θα πρέπει να κλείνουν, καθώς, όπως είπε ο υπουργός Παιδείας Μάρτιν Πόλασεκ, «παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο, θα δούμε τις εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες». Δηλαδή έχει αλλάξει το πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο με το δεύτερο κρούσμα η τάξη περνούσε σε εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Την ίδια ώρα έχει δημιουργηθεί μια δεξαμενή 1.200 εκπαιδευτικών που θα αντικαθιστούν όσους συναδέλφους τους νοσούν.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι πως το Φθινόπωρο η Αυστρία αποφάσισε να απαλλάξει τους γονείς από τα τεστ και να μεταφέρει το βάρος στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δυσφόρησαν, υποστηρίζοντας ότι περνούσαν πολλή ώρα κάνοντας τεστ στα παιδιά. Και, όπως αποδείχθηκε, πολλά τεστ είτε δεν έγιναν, είτε ξεχάστηκαν σε τσάντες στα γραφεία των καθηγητών, είτε κατέληξαν σε λάθος εργαστήρια. Κι’ αυτό διότι, ειδικά στη Βιέννη, επελέγησαν δύο τεστ από διαφορετικές εταιρίες για διαφορετικές τάξεις. Με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μπέρδεμα και λάθη στις αποστολές. Με τους εκπαιδευτικούς να περιμένουν μάταια και επί ώρες τα αποτελέσματα, χωρίς να ξεκινούν τα μαθήματα.

Ωστόσο, η αρχηγός της σοσιαλδημοκρατικής αντιπολίτευσης Πάμελα Ρέντι – Βάγκνερ, υπέρμαχος των ανοιχτών σχολείων, προειδοποίησε απλά στη διάρκεια των διακοπών πως έρχεται ένα νέο κύμα και πως είναι ανάγκη να υπάρχουν τα ίδια μέτρα σε όλα τα κρατίδια.

Βέλγιο: «Θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτά τα σχολεία»

Στο Βέλγιο τα σχολεία ανοίγουν επίσης στις 10 Ιανουαρίου και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι τάξεις θα μπαίνουν σε καραντίνα με τέσσερα κρούσματα και όχι πλέον με δύο, ενώ η καραντίνα θα κρατά πέντε και όχι επτά ημέρες.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι πλήρως εμβολιασμένοι μαθητές δεν μπαίνουν σε καραντίνα, απλά υποβάλλονται σε PCR τεστ μετά από επαφή με κρούσμα. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί μπαίνουν σε καραντίνα 7 ημερών.

Η επιστημονική επιτροπή Gems, η οποία επέβαλε πολλά περιοριστικά μέτρα την περίοδο των διακοπών, συμφώνησε με το άνοιγμα των σχολείων «με μεγάλη προσοχή» - μάσκες, αερισμός και τεστ. Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, αν κάτι τέτοιο δεν επιτευχθεί, τότε θα επιταχυνθεί το πέμπτο κύμα.

«Θέλουμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ανοιχτά τα σχολεία», αποφάνθηκε ο Φλαμανδός υπουργός Παιδείας.

Γερμανία: Απόλυτη ομοφωνία κρατιδίων και κομμάτων

Στη Γερμανία τα σχολεία σε κάποια κρατίδια άνοιξαν στις 4 Ιανουαρίου και στα υπόλοιπα το κουδούνι θα χτυπήσει την Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου.

Σε όλη την διάρκεια της πανδημίας, τα 16 γερμανικά κρατίδια – με πρωθυπουργούς από όλα τα κόμματα - διαφωνούσαν συνεχώς τόσο μεταξύ τους, όσο και με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η μόνη φορά που σε διάσκεψή τους, την περασμένη Τετάρτη, συμφώνησαν ήταν για το άνοιγμα των σχολείων.

«Τα σχολεία δεν θα κλείσουν», δήλωσε η προερχόμενη από τους Χριστιανοδημοκράτες, Πρόεδρος της Συνέλευσης των υπουργών Παιδείας Κάριν Πρίεν, υπουργός Παιδείας του Σλέσβιγκ-Χολστάιν, υπογραμμίζοντας ότι η διδασκαλία με φυσική παρουσία των μαθητών στην τάξη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, σύμφωνα και με τη νομοθεσία για την προστασία από λοιμώξεις. Ειδικά για την συμμετοχή των παιδιών σε πολιτιστικές και δραστηριότητες, είπε πως είναι «απαραίτητες για την ανάπτυξή τους».

Εκφράζοντας όλους τους συναδέλφους της, επισήμανε επίσης ότι «τα παιδιά και οι έφηβοι της Γερμανίας έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις συνέπειες της πανδημίας», καθώς «χρειάστηκε να παραμείνουν στο σπίτι για πολύ περισσότερο από ό,τι οι συνομήλικοί τους σε άλλες χώρες».

(Το 2021 στη Γερμανία τα σχολεία έμειναν κλειστά για 180 μέρες, ενώ στη Γαλλία 50 και στη Σουηδία 30).

Στα χέρια τους οι υπουργοί Παιδείας είχαν την έρευνα του Πανεπιστημίου του Βίρτσμπουργκ, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών και των νηπιαγωγείων διατρέχουν χαμηλό κίνδυνο μόλυνσης από κορονοϊό, ενώ ενδεχόμενη εξάπλωση του ιού μπορεί να αποτραπεί μέσω των τακτικών διαγνωστικών εξετάσεων.

Η δια ζώσης εκπαίδευση συστημικά σημαντική και απόλυτη προτεραιότητα

Έτσι, επέμειναν στην απόφασή τους για λειτουργία των σχολείων, αναφέροντας στο ψήφισμά τους ότι «η διατήρηση των σχολικών λειτουργιών είναι συστημικά σημαντική για τα παιδιά και τους νέους και αποτελεί επίσης βάση για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας άλλων υποδομών ζωτικής σημασίας». Κι’ αυτό διότι, όπως ανέφεραν, όταν τα παιδιά βρίσκονται στα σχολεία μπορούν οι γονείς που απασχολούνται σε κρίσιμες αποστολές, όπως οι υγειονομικοί, να προσφέρουν απερίσπαστοι στην κοινωνία.

Αμέσως μετά η κ. Πρίεν έδωσε το στίγμα: «Ακόμη και αν η πανδημία αλλάξει λόγω μιας νέας παραλλαγής ιού, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες των παιδιών και των εφήβων. Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουμε τα σχολεία μόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες δυνατότητες. Η δια ζώσης εκπαίδευση είναι απόλυτη προτεραιότητα».

Ωστόσο, δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα των συλλόγων εκπαιδευτικών για ενιαία μέτρα. Όσον αφορά στα τεστ, αυτό αποτελεί απόφαση των κρατιδίων. Για παράδειγμα, στο Βερολίνο και στη Θουριγγία δεν έχουν ακόμη γίνει υποχρεωτικά, ενώ οι τοπικές υγειονομικές αρχές θα αποφασίζουν πότε πρέπει να κλείνει ένα τμήμα ή σχολείο.

Επί του θέματος, οι υπουργοί Παιδείας είπαν πως το συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει να αποτελεί την έσχατη επιλογή, ενώ η Θουριγγία και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αφήνουν στις σχολικές μονάδες να αποφασίσουν αν και πότε θα κλείσουν λόγω μολύνσεων ή έλλειψης προσωπικού.

Από την πλευρά της η Αριστερά, το Die Linke, όχι μόνο δεν διαφώνησε με το άνοιγμα των σχολείων, αλλά ζήτησε να κατευθύνονται περισσότερα κονδύλια για την εκπαίδευση στις μειονεκτούσες περιοχές, με βάση έναν κοινωνικό δείκτη.

«Η επιτυχία στο σχολείο εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνική προέλευση», είπαν.

Η Φραντσίσκα Γκίφφεϊ, δήμαρχος Βερολίνου, προερχόμενη από τους Σοσιαλδημοκράτες, υπήρξε επίσης ξεκάθαρη: «Η προστασία του παιδιού είναι επίσης προστασία της υγείας», είπε. «Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να την διασφαλίσω».

Όχι άδικα. Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου της Έσσης που μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα, κατά το δεύτερο λοκντάουν τριπλασιάστηκαν οι απόπειρες αυτοκτονίας παιδιών και εφήβων, λόγω της μεγάλης ψυχολογικής επιβάρυνσης.

Ιταλία: Αποστολή να μείνουν ανοικτά τα σχολεία για το Δημοκρατικό Κόμμα

Στην Ιταλία τα σχολεία ανοίγουν στις 10 Ιανουαρίου. Το παλιό πρωτόκολλο έχει αλλάξει και πλέον τάξεις θα κλείνουν μόνο στα δημοτικά. Στα γυμνάσια και στα λύκεια, όταν παρουσιάζονται δύο κρούσματα τα παιδιά που έχουν εμβολιαστεί θα συνεχίζουν κανονικά και σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα μπαίνουν μόνο τα ανεμβολίαστα.

Παρά τις διαμαρτυρίες 2.000 διευθυντών σχολείων (presidi) και την δήλωση του προερχόμενου από το Δημοκρατικό Κόμμα περιφερειάρχη της Καμπανίας (Νάπολη) Βιντσέντσο ντε Λούκα ότι στην περιοχή του δεν θα ανοίξουν τα σχολεία, η κυβέρνηση Ντράγκι είναι ανυποχώρητη.

«Τα παιδιά θα γυρίσουν στις τάξεις τους. Τώρα χρειάζεται όλοι να συμπεριφερθούν με υπευθυνότητα», είπε ο (ανεξάρτητος) υπουργός Παιδείας Πατρίτσιο Μπιάνκι, καθηγητής πολιτικής οικονομίας. «Μίλησα με όλους, άκουσα τις ανησυχίες, έχουμε λάβει τα μέτρα μας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί τις δυσκολίες. Τα παιδιά μας έρχονται από δύο δύσκολα χρόνια. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν επιβαρυνθεί. Μαζική επιστροφή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ωσάν να μην υπήρχε το εμβόλιο, θα ήταν λάθος. Τα σχολεία πρέπει να κλείνουν τελευταία».

Σαφής ήταν ο υπουργός και για τις δηλώσεις του Ντε Λούκα, κάνοντας αναφορά στον νόμο του Δεκεμβρίου: «Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι περιφερειάρχες μπορούν να αποφασίζουν μόνο αν η περιοχή τους κηρυχτεί κόκκινη. Και κάτι τέτοιο δεν υπάρχει».

Τις διαφωνίες του διατύπωσε και ο προερχόμενος από τη «Λέγκα» περιφερειάρχης του Βένετο Λούκα Τζαϊα, που σχολίασε: «Το μοναδικό καινούργιο στο μέτωπο των σχολείων είναι το χάος». Ούτε αυτός εισακούστηκε – ούτε από τον Σαλβίνι…

Και στην Ιταλία τις ενστάσεις τους διατύπωσαν γιατροί και μέλη της επιτροπής, καθώς και συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά η επίσημη απάντηση που έλαβαν είναι πως «ακούμε τις διαφωνίες από όλη τη χώρα, πρέπει όμως να ακούσουμε και τις φωνές που λένε πως τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά».

Στις 6 Ιανουαρίου το ιταλικό υπουργικό συμβούλιο, με την συμμετοχή όλων των κομμάτων πλην του ακραίου «Αδέλφια της Ιταλίας», αποφάσισε την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία. Τα συνδικάτα κατήγγειλαν πως μετά την συνάντηση που είχε ο Ντράγκι με τους υπουργούς υγείας και παιδείας, καθώς και με τον γενικό συντονιστή στρατηγό Φιλιουόλο, η κυβέρνηση απάντησε στις οργανώσεις με «σιωπή», η οποία είναι «απαράδεκτη».

Η απάντηση προς όλους ήλθε ήδη από τις 12 Σεπτεμβρίου, από το βήμα του Φεστιβάλ της Ουνιτά, από τον γραμματέα του Δημοκρατικού Κόμματος, διάδοχου του Κομμουνιστικού, Ενρίκο Λέττα:

«Τέλος η τηλεκπαίδευση. Ποτέ πια! Έχουμε καθήκον να εγγυηθούμε την λειτουργία των σχολείων μας! Είναι μια αποστολή»!

Γαλλία: Μόνο με «πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων»

Στη Γαλλία 12,5 εκατομμύρια μαθητές και 800.000 εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις 3 Ιανουαρίου στο σχολείο με διαφορετικό πρωτόκολλο. Ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν, δήλωσε πως η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει το μαζικό κλείσιμο σχολείων και επομένως στα παιδιά θα εφαρμοστούν τα ίδια μέτρα που εφαρμόζονται στο σύνολο του πληθυσμού. Έτσι, καταργήθηκε το πρωτόκολλο βάσει του οποίου με τρία κρούσματα μία τάξη πήγαινε στην τηλεκπαίδευση. Τα σχολεία θα κλείνουν «με εκτίμηση της κατάστασης» και αν υπάρχει «πολύ μεγάλος αριθμός κρουσμάτων». Ο υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε πως τα σχολεία πρέπει να μείνουν ανοικτά, διευκρινίζοντας πως κάθε φορά που εμφανίζεται κρούσμα σε μία τάξη, οι μαθητές θα υποβάλλονται σε τρία τεστ σε τέσσερις συνεχόμενες ημέρες.

Επιπλέον, στις 4 Ιανουαρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γκαμπριέλ Αττάλ δήλωσε πως, σε περίπτωση που ένα τμήμα κλείνει, τα παιδιά του υγειονομικού προσωπικού θα μεταφέρονται σε άλλη τάξη, ώστε να μπορούν οι γονείς τους να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία.

Η επιστροφή στο σχολείο συνδέεται στη Γαλλία και με την ηλικία των παιδιών. Τα κάτω των 12 ετών με θετικό τεστ, είτε εμβολιασμένα είτε όχι, θα μπορούν να βγαίνουν από την αυτοαπομόνωση στις επτά ημέρες, αλλά και στις πέντε μέρες με αρνητικό τεστ. Οι συμμαθητές τους θα συνεχίζουν τα μαθήματα, με τα τρία συνεχόμενα τεστ. Το πρώτο τεστ επιβαρύνει την οικογένεια και αφού αυτό γίνει οι γονείς θα παραλαμβάνουν από το φαρμακείο άλλα δύο. Στην πλατφόρμα πρέπει να αναγράφουν πως τα τεστ έγιναν σωστά και βγήκαν αρνητικά.

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, η επιστημονική επιτροπή υποστηρίζει πως η χαλάρωση των κανόνων της καραντίνας θα αποτρέψει έναν κατακλυσμό απουσιών.

Ισπανία: Απόλυτη ομοφωνία για πρώτη φορά

Στην Ισπανία τα σχολεία ανοίγουν στις 10 Ιανουαρίου, παρά το ρεκόρ κρουσμάτων της τελευταίας περιόδου και την πίεση στα νοσοκομεία. Στις 4 Ιανουαρίου, οι επικεφαλής των 17 Αυτονομιών συμφώνησαν για πρώτη φορά και για πρώτη φορά κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση. Το αποτέλεσμα της διάσκεψης ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας Καρολίνα Ντάριας, προσθέτοντας ότι οι περιφερειακές διοικήσεις θα εργασθούν για να καλύψουν οποιεσδήποτε απουσίες διδασκόντων εξαιτίας μόλυνσης. Επίσης, τα παιδιά που έχουν εμβολιαστεί θα εξαιρούνται από την καραντίνα, ενώ τα ανεμβολίαστα παιδιά που έρχονται σε επαφή με κρούσμα θα μένουν σε καραντίνα για δέκα μέρες. Το όριο για έναρξη μέτρων δεν είναι πλέον τα δύο κρούσματα, αλλά τα τέσσερα.

Η τάξη θα μπαίνει σε καραντίνα με πέντε ή περισσότερα κρούσματα. Τέσσερα κρούσματα ή λιγότερα του 20% θα θεωρούνται «σποραδικά» και σε καραντίνα θα μπαίνουν μόνο τα παιδιά με θετικά τεστ. Αυτό αφορά μόνο στα παιδιά κάτω των 12 ετών, ενώ για τα μεγαλύτερα θα ισχύουν οι κανόνες που ισχύουν για τον υπόλοιπο πληθυσμό και σε καραντίνα θα μπαίνουν μόνο τα παιδιά με θετικό τεστ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κυβέρνηση, αυτονομίες, εκπαιδευτικοί, πρυτάνεις, συνδικαλιστικά σωματεία και σύλλογοι γονέων, μαθητών και φοιτητών δεσμεύτηκαν να εργαστούν σκληρά για την δια ζώσης εκπαίδευση. Μάλιστα, πολλές ενώσεις εκπαιδευτικών και γονέων απείλησαν με κινητοποιήσεις αν δεν άνοιγαν τα σχολεία.

Από την πλευρά τους, πολλές περιφέρειες, όπως η Λα Μάντσα, Καστίλλη και Λεόν, Καταλονία, Βαλεαρίδες, Αστούριες, Λα Ριόχα, Γαλικία, Βαλένθια, η Ανδαλουσία, ανακοίνωσαν πως «θα υπερασπιστούν τα ανοιχτά σχολεία και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, διότι τα σχολεία είναι οι ασφαλέστεροι τόποι για την κοινωνικοποίηση των μαθητών».

Ειδικά η Καταλονία, που παρουσιάζει μεγάλη έξαρση κρουσμάτων, ανακοίνωσε πως θα υπερασπιστεί μέχρι τέλους την επιλογή. Στον ίδιο δρόμο βρίσκεται και η Μαδρίτη, ενώ Χώρα των Βάσκων και Ναβάρα δεσμεύτηκαν για επιστροφή στα σχολεία, αν και τα βασκικά σχολεία έφθασαν στις διακοπές των Χριστουγέννων με 460 κλειστές τάξεις.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι η υπουργός Παιδείας Πιλάρ Αλλεγκρία δήλωσε: «Ναι στην σύνεση, όχι στον τρόμο. Σε όλη την διάρκεια της πανδημίας, τα σχολεία δεν ήταν εξαγωγείς κρουσμάτων. Τα παιδιά έφερναν τα κρούσματα από άλλα περιβάλλοντα».

Σημειώστε ότι στην Ισπανία υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας Σοσιαλιστών και Podemos, ότι η υπουργός Παιδείας προέρχεται από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και ότι το Λαϊκό Κόμμα συμφώνησε απολύτως.

Πορτογαλία: Ουσιώδης λειτουργία

Στην Πορτογαλία, τα σχολεία ανοίγουν στις 10 Ιανουαρίου. Ο εκπρόσωπος της (αριστερής) κυβέρνησης Κόστα δήλωσε: «Τα σχολεία θα ανοίξουν, διότι αυτό αποτελεί ουσιώδη λειτουργία για την σωματική, πνευματική, κοινωνική και ψυχολογική υγεία των παιδιών μας».

Και βέβαια, η κεντροδεξιά αντιπολίτευση στήριξε για άλλη μια φορά την κυβέρνηση, αν και η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, ενόψει της κάλπης της 30ής Ιανουαρίου.

Ολλανδία: «Καλά νέα για τους μαθητές»

Στην Ολλανδία τα σχολεία ανοίγουν στις 10 Ιανουαρίου παρά το γεγονός ότι η χώρα πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ κρουσμάτων.

«Αυτά είναι καλά νέα για τους μαθητές. Για την ανάπτυξη και την πνευματική τους υγεία είναι σημαντικό να πηγαίνουν στο σχολείο», δήλωσε ο προερχόμενος από τους Χριστιανοδημοκράτες υπουργός Παιδείας Άριε Σλομπ, καθηγητής της Ιστορίας.

Κύπρος: Στα θρανία με rapid τεστ

Στην Κύπρο βρεφονηπιακοί σταθμοί και νηπιαγωγεία λειτουργούν από τις 7 Ιανουαρίου και στις 10 του μήνα ξεκινά η δια ζώσης εκπαίδευση σε δημοτική και μέση εκπαίδευση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσέλθουν με αρνητικό Rapid τεστ διάρκειας 48 ωρών, το οποίο θα επαναλαμβάνεται δύο φορές την εβδομάδα.

Πρόεδρος Μπάιντεν: «Τα σχολεία πρέπει να μείνουν ανοικτά»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο (Δημοκρατικός) Αμερικανός Πρόεδρος Μπάιντεν. Στις 5 Ιανουαρίου, ο συντονιστής του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας Τζεφ Ζάιεντς, δήλωσε:

«Ξέρουμε πώς να κρατήσουμε τα παιδιά μας ασφαλή στα σχολεία. Περίπου το 96% των σχολείων είναι ανοικτά. Οι γονείς θέλουν τα σχολεία ανοικτά και οι ειδικοί έχουν ξεκαθαρίσει πως η δια ζώσης εκπαίδευση είναι η καλύτερη για τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών, καθώς και για την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και ο Πρόεδρος Μπάιντεν δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρος: Τα σχολεία στη χώρα θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά».

Καναδάς: Αποφάσισαν οι Πολιτείες με βάση την τρίτη δόση

Στον Καναδά δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος – παρά την προπαγάνδα που ακούμε στην Ελλάδα. Άλλες Πολιτείες ανοίγουν στις 10 Ιανουαρίου και άλλες στις 17. Στις 17 ανοίγουν τα σχολεία σε Οντάριο, Κεμπέκ, Νόβα Σκότια, Μανιτόμπα και στις 10 η Αλμπέρτα, το Σασκατσεουάν, το Γιουκόν.

Σημειώστε ότι το άνοιγμα των σχολείων εξαρτήθηκε σε πολλές περιπτώσεις από το γεγονός ότι στον Καναδά υπήρξαν ελλείψεις εμβολίων και καθυστέρησε υπερβολικά η παροχή της τρίτης δόσης.

Η μαθησιακή φτώχεια υπονομεύει το μέλλον μιας γενιάς

Τέλος, σύμφωνα με κοινή έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας, UNESCO και UNISEF («The State of the Global Education Crisis: A Road to Recovery»), το κλείσιμο των σχολείων λόγω της πανδημίας θα κοστίσει 17 δις δολάρια στην γενιά που σήμερα βρίσκεται στα θρανία – το 14% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Μέχρι στιγμής η ζημιά υπολογίζεται σε 10 δις δολάρια.

Σύμφωνα με την έκθεση, σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε συνθήκες μαθησιακής φτώχειας μπορεί να φτάσει το 70% λόγω των κλειστών σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της αδυναμίας πολλών παιδιών να παρακολουθούν τα μαθήματα εξ αποστάσεως. Το ποσοστό βρισκόταν στο 53% πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, όταν παρέλυσαν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλον τον κόσμο.

Και το συμπέρασμα: Η μαθησιακή απώλεια που βιώνουν πολλά παιδιά είναι ηθικά απαράδεκτη, ενώ η άνοδος της μαθησιακής φτώχειας θα μπορούσε να έχει καταστροφικό αντίκτυπο στη μελλοντική παραγωγικότητα, το εισόδημα και την ευημερία αυτής της γενιάς παιδιών και νέων, των οικογενειών τους και των οικονομιών του κόσμου.

Ανάμεσα στις χώρες που περισσότερο έχουν πληγεί από την μαθησιακή φτώχεια και το Μεξικό του «συντρόφου ΑΜΛΟ»…

*Η Σοφία Βούλετψη είναι βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, δημοσιογράφος