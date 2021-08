Πάιατ: Οι ΗΠΑ αποστέλλουν αεροσκάφος για την υποστήριξη των προσπαθειών πυρόσβεσης

«Όπως όλοι στην Ελλάδα, έτσι και εμείς στη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είμαστε αποτροπιασμένοι από τις σκηνές καταστροφής που προκαλούνται από τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή» τονίζει σε δήλωσή του ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

In response to a government of #Greece request for support, I am grateful that the @US_EUCOM Navy component, @USNavyEurope , is providing a P-8 aerial reconnaissance aircraft to support firefighting efforts: https://t.co/ubmCCftMYY #StrongerTogether