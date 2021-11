Παγώνη: Πολύ δύσκολες οι τελευταίες μέρες των εφημεριών

Shutterstock

«Οι τελευταίες μέρες των εφημεριών είναι πολύ δύσκολες, τονίζει η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, ενώ μιλώντας για τη δήλωσή της περί «νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου» στο Γεννηματάς στην προχθεσινή εφημερία, την οποία διέψευσε η διοίκηση του νοσοκομείου, αναφέρει ότι «η νύχτα εκείνη ήταν τραγική για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Βάλαμε ράντζα σε όλο το νοσοκομείο».

Μιλώντας στο MEGA, η Μ. Παγώνη τόνισε: «Όταν δεν είσαι εκεί, δεν ξέρεις πώς έγινε η διαχείριση, πώς βάλαμε τα ράντζα, ποια περιστατικά ήταν εκεί, καλό είναι να μην βγάζεις δελτία Τύπου. Γιατί για να τα βγάζεις πρέπει να είσαι εκεί όλες τις ώρες».

Τα ράντζα ήταν non - Covid περιστατικά





«Τα ράντζα ήταν non – Covid περιστατικά. Επειδή έχουμε πάρει κρεβάτια να τα κάνουμε για κορονοϊό, αναγκαστήκαμε για τα non – Covid περιστατικά να βάλουμε ράντζα, ήταν πολλοί οι ασθενείς που είχαν έρθει. Η εφημερία έκλεισε με 21 περιστατικό Covid, τα non – Covid ήταν πάρα πολλά, στο σύνολο της εφημερίας ήταν 71 περιστατικά», εξήγησε η ίδια.

«Τα ράντζα μπήκαν και υπάρχουν, θα προσπαθήσουμε να μετακινήσουμε τους ασθενείς σε κρεβάτια, επιπλέον δημιουργούμε πρόβλημα στις υπόλοιπες κλινικές, και η λειτουργία είναι πολύ δύσκολη», τόνισε η Μ. Παγώνη.

Σχετικά με το πώς πέρασε η χτεσινή νύχτα για τα νοσοκομεία που εφημέρευαν, η ίδια είπε: «Εμείς, στις 8 το πρωί, παίρνουμε τα στοιχεία από όλα τα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Σήμερα θα πάρουμε τα στοιχεία για το πώς είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία που εφημέρευαν χθές. Οι μάχες που δίνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι μεγάλες».