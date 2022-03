Παγώνει η πώληση της Τσέλσι μετά τις κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς

Η κυβέρνηση της Βρετανίας σταμάτησε τις διαδικασίες πώλησης της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι, καθώς και την πώληση παικτών, νέων εισιτηρίων και εμπορευμάτων, μετά τις κυρώσεις στον ιδιοκτήτη της, Ρομάν Αμπράμοβιτς, αλλά δήλωσε ότι η ομάδα θα μπορεί να πραγματοποιεί αγώνες.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας είναι ανοιχτή στην πώληση του ποδοσφαιρικού συλλόγου της Τσέλσι, αλλά για να προχωρήσει αυτό, θα χρειαστεί ξεχωριστή άδεια, δήλωσε εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον μετά την επιβολή κυρώσεων στον ιδιοκτήτη του, Ρομάν Αμπράμοβιτς.

"Θα έπρεπε να χορηγήσουμε μια ειδική άδεια. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στην πώληση του συλλόγου, αλλά... επί του παρόντος, θα απαιτούσε άλλη άδεια και αυτό θα απαιτούσε περαιτέρω συζήτηση με το αρμόδειο Υπουργείο, δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Αμπράμοβιτς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έθετε την ομάδα προς πώληση, αλλά το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της Βρετανίας και οι κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί εμποδίζουν αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της άδειας που έχει χορηγηθεί στην ομάδα.

Ο κ. Αμπράμοβιτς, ο πιο γνωστός Ρώσος ολιγάρχης της Βρετανίας, ανέλαβε την ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλσι το 2003 και είπε ότι τα έσοδα από την πώληση της ομάδας θα κατευθυνθούν προς όφελος των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού συλλόγου της Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, δεν μπορεί να επωφεληθεί από την πώληση του συλλόγου, δήλωσε η υπουργός αθλητισμού της Βρετανίας, Ναντίν Ντόρις.

«Αν ο σύλλογος πουληθεί, ο Αμπράμοβιτς δεν θα ωφεληθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι εξέδωσε ειδική άδεια που επιτρέπει στην Τσέλσι να πραγματοποιεί αγώνες και να πληρώνει το προσωπικό, αλλά θα περιορίσει την πώληση εισιτηρίων, εμπορευμάτων και ακόμη και παικτών από την Πέμπτη.

3/4 To ensure the club can continue to compete and operate we are issuing a special licence that will allow fixtures to be fulfilled, staff to be paid and existing ticket holders to attend matches while, crucially, depriving Abramovich of benefiting from his ownership of the club