Ούρ. φον ντερ Λάιεν: Δύσκολη η γεφύρωση των διαφορών με τη Βρετανία στο θέμα της αλιείας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε αργά σήμερα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον πως επιτεύχθηκε «σημαντική πρόοδος» στις εμπορικές συνομιλίες των δύο πλευρών, αλλά η γεφύρωση των «μεγάλων διαφορών» αναφορικά με την αλιεία εξακολουθεί να είναι δύσκολη.

«Χαιρετίζουμε τη σημαντική πρόοδο σε πολλά ζητήματα. Ωστόσο, πρέπει να γεφυρωθούν μεγάλες διαφορές, ιδίως στον τομέα της αλιείας. Η γεφύρωσή τους θα είναι πολύ δύσκολη», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν με ανάρτηση στο twitter, προσθέτοντας ότι οι εμπορικές συνομιλίες θα συνεχιστούν αύριο Παρασκευή.

With @BorisJohnson we took stock of the EU-UK negotiations.



We welcomed substantial progress on many issues. Yet big differences remain to be bridged, in particular on fisheries. Bridging them will be very challenging.



Negotiations will continue tomorrow. pic.twitter.com/ou5NUibZ3e