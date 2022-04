Ουκρανικό Μέσο: Η Μολδαβία θα συνταχθεί με την ΕΕ στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Με το πλευρό της ΕΕ στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα συνταχθεί η Μολδαβία, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Kyiv Independent, το οποίο επικαλείται τον σύμβουλο του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Άντον Χερατσένκο.

Επιπλέον, σε tweet το Kyiv Independent αναφέρει πως ο σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου αποφάσισε να στείλει στην Ουκρανία ανθρωπιστική βοήθεια και ναρκαλιευτές στους απελευθερωμένους οικισμούς.

⚡️ Moldova to join EU sanctions on Russia, provide aid to Ukraine.



Advisor to Ukraine’s Interior Ministry Anton Herashchenko said on April 28 that Moldovan President Maia Sandu has decided to provide Ukraine with humanitarian aid and sappers to demine liberated settlements.