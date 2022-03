Ουκρανικές αρχές: Στους 56 ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση σε γηροκομείο στο Λουχάνσκ

Στους 56 ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση που είχαν πραγματοποιήσει οι ρωσικές δυνάμεις σε γηροκομείο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ στις 11 Μαρτίου, αναφέρει ο κυβερνήτης της περιοχής.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι 15 από τους επιζώντες μεταφέρθηκαν σε υποδομή σε περιοχές που βρίσκονται υπό την κατοχή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Λουχάνσκ, έχουν περάσει εννέα μέρες από το βομβαρδισμό αλλά δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσεγγίσουν το σημείο της επίθεσης.

Για πυροβολισμούς εναντίον ηλικιωμένων μιλά η επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, Λουντμίλα Ντενίσοβα, αναφερθείσα στο ίδιο περιστατικό.

⚡️Death toll reaches 56 in Russian tank attack at nursing home in Luhansk Oblast on March 11.



Russians moved 15 survivors to a facility on the occupied territories.



Ukrainians still can't reach the site of the attack.



Source: Serhiy Hayday, the governor of Luhansk Oblast.