Ουκρανικές αρχές: Νεκροί άμαχοι που κρατούνταν όμηροι από τους Ρώσους σε υπόγειο σχολείου

Περίπου 300 άνθρωποι κρατήθηκαν όμηροι απόι τις ρωσικές δυνάμεις για τέσσερις εβδομάδες σε υπόγειο σχολείου του Γιάχιντνε, βόρεια του Τσερνίχιφ, υποστήριξε με tweet του το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Οι όμηροι φέρονται να υπολόγιζαν τις μέρες που περνούσαν στο υπόγειο σημειώνοντας τις στους τοίχους, όπου έχουν γραφτεί και τα ονόματα των 18 ανθρώπων που υποστηρίζεται ότι σκοτώθηκαν ή πέθαναν από τις συνθήκες εκεί.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έχει διασταυρωθεί από άλλη πηγή ωστόσο το πρακτορείο Reuters σε επικοινωνία του με επτά κατοίκους του Γιάχιντνε στο παρελθόν είχαν μαρτυρίες για τουλάχιστον 20 ανθρώπους που σκοτώθηκαν ή πέθαναν κατά τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής.

300 people were taken as hostages for 4 weeks in the basement of a school in Yahidne near Chernihiv by 🇷🇺 invaders.

People kept track of the days on a wall and wrote down the names of the 18 killed and of those who died.

From March 4 to "31 -🇺🇦 is here."

