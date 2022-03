Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί σε βομβαρδισμούς στο Μικολάιβ

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της πόλης-λιμάνι Μικολάιβ, κοντά στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, έγινε σήμερα γνωστό από τον κυβερνήτη της περιφέρειας, με μήνυμά του στο Telegram.

«Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς…», έγραψε ο Βιτάλι Κιμ, χωρίς να δώσει προς το παρόν περαιτέρω διευκρινίσεις.

#Bashtanka, #Mikolayiv region. The aftermath of a bombing. Rescuers pulled people out from under the rubble of collapsed buildings. pic.twitter.com/1E893qwsFt