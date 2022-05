Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 30 τραυματίες από βομβαρδισμό στη Ντνίπρο

«Τουλάχιστον δέκα» άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 30 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό βομβαρδισμό σε μια στρατιωτική εγκατάσταση στην Ντνίπρο, μια μεγάλη βιομηχανική πόλη στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της εδαφικής άμυνας της πόλης, τη στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις ενισχύουν τις θέσεις τους στη Χερσώνα και ουκρανικές δυνάμεις αμύνονται στην πόλη Σεβεροντονέτσκ.

«Πύραυλοι Iskander έπληξαν μια περιοχή ασκήσεων της Εθνοφρουράς.... Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 έως 35 τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Γκενάντι Κόρμπαν στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Dnipro TV. «Αυτό παρά το γεγονός ότι εμείς και ο στρατός είχαμε προσπαθήσει να λάβουμε προφυλάξεις, κατανέμοντας προσωπικό» σε όλη την περίμετρο αυτής της εγκατάστασης, πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα θύματα ήταν στρατιώτες.

⚡️ At least 10 killed, 35 injured in Russian missile attack in Dnipropetrovsk Oblast.



Hennadiy Korban, head of the Territorial Defense Force center in Dnipro, said on May 27 that Russia fired three missiles at Dnipropetrovsk Oblast.