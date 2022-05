Ουκρανία: Θρίλερ με την εκκένωση της Μαριούπολης-Δεν έχουν φτάσει τα λεωφορεία

Λεωφορεία που ήταν προγραμματισμένο να μεταφέρουν περισσότερους αμάχους για να απομακρυνθούν από την Μαριούπολη δεν έχουν φτάσει ακόμη στο συμφωνημένο σημείο παραλαβής, ανέφερε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, αντικρούοντας προηγούμενη αναφορά ότι αυτοί οι πολίτες είχαν εγκαταλείψει την κατεστραμμένη πόλη-λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Το δημοτικό συμβούλιο προέτρεψε τους εν λόγω πολίτες να παραμείνουν στη θέση τους. Δεν ήταν αμέσως σαφές τι προκάλεσε την καθυστέρηση.

Νωρίτερα, ο Πέτρο Αντριουσένκο, βοηθός του δημάρχου της Μαριούπολης, είχε πει ότι τα λεωφορεία είχαν φύγει από την Μαριούπολη, αλλά αργότερα ανήρτησε ένα μήνυμα που ανέφερε εμπόδια στην προγραμματισμένη απομάκρυνση αμάχων.

Οι εν λόγω άμαχοι πολίτες προέρχονται από την πόλη, όχι από το χαλυβουργείο Αζοφστάλ, από όπου τα Ηνωμένα Έθνη και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έχουν οργανώσει οχηματοπομπές εκκένωσης.

Την ίδια ώρα, στη Ζαπορίζια αναμένονταν οι άμαχοι που εκκενώθηκαν από τη χαλυβουργία με τις τοπικές αρχές της Μαριούπολης σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, μια ομάδα 50 πολιτών που εκκενώθηκαν από το εργοστάσιο έφτασαν στο χωριό Μπεζιμένε που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

«Για πρώτη φορά είχαμε δύο μέρες κατάπαυση του πυρός στην περιοχή και καταφέραμε να βγάλουμε άλλους 100 πολίτες -γυναίκες, παιδιά», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε νυχτερινό διάγγελμα του.

Στη Μαριούπολη εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι 100.000 άνθρωποι μεταξύ των οποίων 1.000 άμαχοι και 2.000 Ουκρανοί μαχητές κάτω από τα συντρίμμια του Αζοφστάλ.

Η Ρωσία ξανάρχισε σήμερα τον βομβαρδισμό στο εργοστάσιο αμέσως μετά την αναχώρηση των λεωφορείων που μετέφεραν αμάχους από το εργοστάσιο, όπως δήλωσε σήμερα το πρωί ο βοηθός του δημάρχου της πόλης

“Χθες, αμέσως μετά την αναχώρηση των λεωφορείων από το Αζοφστάλ με τους αμάχους, ένας νέος βομβαρδισμός άρχισε αμέσως,” δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση, ο Πέτρο Αντριουτσένκο..

Οι επιχειρησιακές απώλειες

Την ίδια ώρα, στο στρατιωτικό πεδίο, ο επικεφαλής του Ουκρανικού Στρατού υποστηρίζει ότι ουκρανικό drone κατέστρεψε δύο ρωσικά περιπολικά σκάφη τύπου Raptor στη Μαύρη Θάλασσα σήμερα.

«Δύο ρωσικά σκάφη τύπου Raptor καταστράφηκαν τα ξημερώματα κοντά στο Φιδονήσι», αναφέρει χαρακτηριστικά ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλερίι Ζαλούζνιι, σε ανάρτηση του στο Telegram σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατέρριψε ένα ουκρανικό MiG-29 κοντά στο Σλόβιανσκ στην ανατολική Ουκρανία και ότι έπληξε συνολικά 38 στρατιωτικούς στόχους στην χώρα, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών πυρομαχικών και διοικητικών κέντρων.

Επίσης, ανέφερε ότι κατέστρεψε 10 ουκρανικά drones και δύο πυραύλους τύπου Tochka-U.

Παράλληλα, το Κίεβο υποστηρίζει ότι τα στρατεύματα του κατάφεραν να απωθήσουν επιθέσεις ρωσικών μονάδων γύρω από την πόλη Ζαπορίζια (νότια).

Οι ουκρανικές δυνάμεις σταθεροποίησαν τα μέτωπα νοτιοανατολικά της πόλης και η ανάπαυλα των εχθροπραξιών αξιοποιείται για την ενίσχυση των αμυντικών θέσεών τους, δήλωσε χθες βράδυ ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Στάρουχ, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Κατά τον ίδιο, ρωσικές μονάδες έκαναν αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες να περικυκλώσουν ουκρανικά στρατεύματα ανατολικά της Ζαπορίζιας, όπου πολυκατοικίες, τμήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας υπέστησαν ζημιές στις μάχες.

