Ουκρανία: Στο Λβιβ 109 άδεια καροτσάκια για τα παιδιά που σκοτώθηκαν στον πόλεμο

Δεκάδες άδεια παιδικά καροτσάκια τοποθετήθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης Λβιβ σήμερα, για να τιμηθεί η μνήμη των παιδιών που σκοτώθηκαν στη χώρα κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

Η δημοτική αρχή της Λβιβ παρέταξε 109 καροτσάκια, ένα για κάθε παιδί που σκοτώθηκε από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Δύο αρκουδάκια τοποθετήθηκαν σε έναν μάρσιππο και ένα κοριτσάκι κάθισε σε ένα παγκάκι κρατώντας μια μικρή ουκρανική σημαία.

«Θυμηθείτε τα παιδιά σας, όταν ήταν μικρά και κάθονταν σε καροτσάκια όπως αυτά», δήλωσε η Ζουράβκα Νατάλια Τονκόβιτ, μια Καναδή υπήκοος ουκρανικής καταγωγής, η οποία περνούσε από το σημείο, σαν να ήθελε να απευθυνθεί στις Ρωσίδες μητέρες.

«Κάποια (παιδιά) δεν θα καθίσουν σε αυτά τα καροτσάκια, διότι είναι νεκρά. Συγκρίνετέ τα αυτά με τα δικά σας παιδιά, θυμηθείτε τα συναισθήματά σας προς τα ίδια σας τα παιδιά… Δεν θέλω να δω κανένα άδειο παιδικό καρότσι», συμπλήρωσε.

