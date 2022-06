Ουκρανία: Πάνω από 3.000 δελφίνια νεκρά στη Μαύρη Θάλασσα λόγω του πολέμου

Πάνω από 3.000 δελφίνια στη Μαύρη Θάλασσα πέθαναν ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με Ουκρανούς επιστήμονες που εργάζονται στο καταφύγιο «Tuzlovsky Lymans», ένα εθνικό φυσικό πάρκο.

Το NEXTA αναφέρει ότι «η λειτουργία του σόναρ και οι εκρήξεις τους εμποδίζουν να βρουν τροφή» και ότι νεκρά δελφίνια έχουν βρεθεί όλο και περισσότερο στις ακτές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, εκτός από την Ουκρανία.

